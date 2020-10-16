Шевченко сможет встретиться с Пригожиным в суде только после просьбы об усыновлении

Предприниматель Евгений Пригожин объявил о своем намерении подать иски о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении нескольких российских граждан: Алексея Навального, Владимира Милова, Леонида Волкова, Любови Соболь и Максима Шевченко

Все они оскорбительно высказывались о петербургском бизнесмене и теперь предстанут перед судом.

Один из ответчиков, журналист Максим Шевченко, в комментарии для издания "Собеседник" рассказал, что намеревается требовать явки истца в суд.

Чтобы получить комментарий Пригожина, журналисты портала "Накануне" направили запрос в пресс-службу компании "Конкорд". Сотрудники издания спросили, планирует ли бизнесмен посетить судебное заседание, о котором говорит либеральный журналист, и получили ответ.

"Да, безусловно, у Шевченко есть шанс встретиться со мной в суде, но только в одном случае – если там он будет просить его усыновить",

– передает слова Пригожина пресс-служба.

Представители "Конкорда" добавили, что обязательная явка бизнесмена в суд требуется только в случае, если он будет усыновлять журналиста. Однако заниматься подобным предприниматель не планирует.