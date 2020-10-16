Шевченко сможет встретиться с Пригожиным в суде только после просьбы об усыновлении

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Все они оскорбительно высказывались о петербургском бизнесмене и теперь предстанут перед судом.
Один из ответчиков, журналист Максим Шевченко, в комментарии для издания "Собеседник" рассказал, что намеревается требовать явки истца в суд.
Чтобы получить комментарий Пригожина, журналисты портала "Накануне" направили запрос в пресс-службу компании "Конкорд". Сотрудники издания спросили, планирует ли бизнесмен посетить судебное заседание, о котором говорит либеральный журналист, и получили ответ.
"Да, безусловно, у Шевченко есть шанс встретиться со мной в суде, но только в одном случае – если там он будет просить его усыновить",
– передает слова Пригожина пресс-служба.
Представители "Конкорда" добавили, что обязательная явка бизнесмена в суд требуется только в случае, если он будет усыновлять журналиста. Однако заниматься подобным предприниматель не планирует.
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