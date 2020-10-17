На хамский выпад уже отреагировали в нашем посольстве

Спецслужбы Штатов устроили многочасовой допрос российскому журналисту в Нью-Йорке.

Скандал разразился после визита сотрудника телеканала RT. Мужчину с пристрастием допрашивали прямо в аэропорту. От журналиста потребовали показать информацию со всех электронных носителей и даже объясниться за выложенную информацию о прививке от коронавируса, которую он сделал. Инцидент произошел 15 октября. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Подробности раскрыл и сам журналист Константин Рожков.

"Накануне вечером я прилетел в Нью-Йорк, и уже на паспортном контроле меня попросили пройти в отдельную комнату",

– написал россиянин в своем телеграм-канале, добавив, что допрос длился больше трех часов. В США он прибыл на съемки документального фильма о ситуации стране накануне президентских выборов. Освещение протестов в Америке спецслужбам не понравилось.

На случившееся отреагировали в посольстве РФ в Вашингтоне. Наши дипломаты заявили, что потребуют от Госдепа объяснений и назвали инцидент попыткой надавить на представителя СМИ, которое представляет зрителям альтернативную версию происходящего в Штатах. Заявление димписсии опубликовано на странице в Фейсбук.



Ранее, о том, как на самом деле видят Россию обычные жители США, рассказал американский журналист.