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Спецслужбы Штатов устроили многочасовой допрос российскому журналисту в Нью-Йорке.
Скандал разразился после визита сотрудника телеканала RT. Мужчину с пристрастием допрашивали прямо в аэропорту. От журналиста потребовали показать информацию со всех электронных носителей и даже объясниться за выложенную информацию о прививке от коронавируса, которую он сделал. Инцидент произошел 15 октября. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Подробности раскрыл и сам журналист Константин Рожков.
"Накануне вечером я прилетел в Нью-Йорк, и уже на паспортном контроле меня попросили пройти в отдельную комнату",
– написал россиянин в своем телеграм-канале, добавив, что допрос длился больше трех часов. В США он прибыл на съемки документального фильма о ситуации стране накануне президентских выборов. Освещение протестов в Америке спецслужбам не понравилось.
На случившееся отреагировали в посольстве РФ в
Вашингтоне. Наши дипломаты заявили, что потребуют от Госдепа объяснений и
назвали инцидент попыткой надавить на представителя СМИ, которое представляет
зрителям альтернативную версию происходящего в Штатах. Заявление димписсии
опубликовано на странице в Фейсбук.
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