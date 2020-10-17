По делу об убийстве задержано уже девять человек

Жуткое происшествие потрясло Францию накануне. Недалеко от Парижа возле учебного заведения обезглавили учителя. Нападавшего ликвидировала полиция.

В СМИ появились подробности случившегося. Так, ряд изданий пишет, что устроивший резню мужчина, возможно – уроженец Москвы чеченского происхождения. Предполагается, что нападавшему было 18 лет. Такие данные, в частности, приводит телеканал BFMTV. Официально эта информация не подтверждена.

По последним данным, по делу об убийстве учителя задержано уже девять человек. Среди них – четверо членов семьи нападавшего, а также отец одного из учеников, его товарищ и еще трое человек, подробности о которых пока неизвестны.

Резня произошла накануне, 16 октября, возле одного из учебных заведений в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, это недалеко от Парижа. Мужчина обезглавил учителя истории, нападавшего ликвидировала полиция. Как сообщали СМИ, преподаватель показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон, который посетил накануне вечером место преступления, назвал случившееся терактом.