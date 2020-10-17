Политик объяснил, что устал ждать и решил перекусить

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как ему пришлось ждать два часа встречи с президентом России Владимиром Путиным. Политик признался, что явился на онлайн-совещание с российским лидером раньше всех остальных партийных руководителей и успел проголодаться.

Лидер либерал-демократов объяснил, что привык к определенному распорядку дня, поэтому питается в определенные часы – в 11 утра он как раз приступает к трапезе. Поэтому решил на несколько минут "завернуть за стол", скрывшись за объективом камеры.

"Подношу ко рту последнюю ложку, и Путин входит в кабинет. Перед ним стоит монитор на четыре ячейки, и моя пустая. Он увидел и спросил, где я. И в тот самый момент я сел перед камерой", – рассказал Жириновский.

Политик добавил, что впервые встреча главы РФ с лидерами партий проходит по видеоформату – как правило, по такому случаю все получают приглашение в Кремль, однако пандемия внесла свои коррективы.

"В Кремле можно до встречи поесть, а тут обед с собой приходится носить. В столовую не хожу – везде гадость", – заявил Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда".

Кстати, сам президент отнесся к опозданию Жириновского с пониманием, заявив, что решение политика поесть перед совещанием было правильным, о чем сообщал Телеграм-канал "Пул №3".

Ранее глава ЛДПР признался, что мечтает быть похороненным на Красной площади, по правую сторону от лидера КПРФ Геннадия Зюганова.