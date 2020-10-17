Лайфхак для хозяек: как заточить нож от блендера

Лайфхак для хозяек: как заточить нож от блендера
Блендер. Фото: Galina Barbieri/www.globallookpress.com
Предлагаемый способ крайне прост и не требует никаких затрат

Практически каждая домохозяйка пользуется на кухне миксерами, блендерами и кофемолками, которые стали незаменимыми помощниками в приготовлении еды. Однако техника недолговечна и через какое-то время перестает работать. Особенно это заметно по результату работы: если блендер скорее кромсает овощи, чем измельчает их, то проблема может заключать в плохой заточке ножей.

Многие не знают о существовании крайне простого и эффективного метода заточки ножей от блендера. Для этого понадобится лишь скорлупа от нескольких яиц

Как заточить нож от блендера:

1. Промойте скорлупу, просушите и переложите ее в целлофановый пакет

2. Уберите скорлупу на ночь в морозильную камеру холодильника.

3. Переложите ее в емкость дли измельчения и включите блендер.

Таким же способом можно заточить и нож в кофемолке.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике с помощью дешевых и доступных средств.

Егор МАЛКОВ

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