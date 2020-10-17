Смешные анекдоты на 18 октября

Свежие шутки на злобу дня

Пришел Тим Кук в бар и попросил сделать ему коктейль. Бармен молча смешал все в шейкере и вылил на барную стойку.

– А бокал надо было отдельно покупать! – ответил он на недоуменный взгляд Кука.

Встречаются два приятеля, один у другого спрашивает:

– Ну что, ходил в ту фирму, что долги помогает списывать?

– Ходил…

– И как, успешно?

– Ну как тебе сказать. Теперь я еще и этой конторе денег должен.

Разговаривают два мужика. Один другому говорит:

– Как далеко шагнули вперед технологии! У меня вот есть матрас с эффектом памяти. Конечно, я не утверждаю, что моя бывшая жена была уж очень полной, однако матрас не мог ее забыть почти два года.

Обошел сегодня десять банкоматов своего банка. Каждый мне выдавал сообщение, что не хватает средств. Стало тревожно за банк.





Подружки сидят в кафе, болтают. Одна делится мудростью с другой:

– Знаешь, Таня, сегодня утром, сразу как встала, глянула в зеркало. Больше решила так не делать.