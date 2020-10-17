Смешные анекдоты на 18 октября

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– А бокал надо было отдельно покупать! – ответил он на недоуменный взгляд Кука.
– Ну что, ходил в ту фирму, что долги помогает списывать?
– Ходил…
– И как, успешно?
– Ну как тебе сказать. Теперь я еще и этой конторе денег должен.
– Как далеко шагнули вперед технологии! У меня вот есть матрас с эффектом памяти. Конечно, я не утверждаю, что моя бывшая жена была уж очень полной, однако матрас не мог ее забыть почти два года.
– Знаешь, Таня, сегодня утром, сразу как встала, глянула в зеркало. Больше решила так не делать.
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