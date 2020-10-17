В Сети показали архивный снимок Елизаветы II с Ельциным

В Сети показали архивный снимок Елизаветы II с Ельциным
Елизавета II. Фото: Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Первый и последний визит королевы в РФ запомнился протокольным провалом президента

Архивная фотография первого президента России Бориса Ельцина, который запечатлен вместе с королевой Великобритании Елизаветы II, появилась в соцсетях. Как отмечает источник, снимок сделан в 1994 году, во время визита монарха в РФ.

На опубликованном фото видно, что российский президент дотронулся до одежды королевы.

По словам некоторых пользователей, именно неожиданный жест Ельцина и стал причиной, по которой английская королева больше не появлялась в России.

По информации издания "Обозреватель", именно во время той встречи президента России с Елизаветой II чуть не произошел скандал. Дело в том, что перед тем самым моментом, который был запечатлен на камеру, глава РФ попытался помочь королеве снять пальто, однако по неким причинам Ельцин не подумал о правилах – протокол королевской семьи запрещает прикасаться к монарху.

К слову, Елизавета нашла выход из неоднозначной ситуации, весьма ловко увернувшись от неосторожных манер президента.

Ранее в Сети опубликовали фото, которое, как полагают в СМИ, доказывают факт нарушения протокола британской короны со стороны герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Егор МАЛКОВ

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