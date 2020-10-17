Как отмыть зеленку: несколько способов избавиться от пятен

Как отмыть зеленку: несколько способов избавиться от пятен
Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/chromorange/www.globallookpress.com
Проверенные методы для экстренных ситуаций

Наверняка, каждый, неудачно открыв пузырек с зеленкой, обливался сам или пачкал одежду. Многие считают, что оттирать ее бесполезно, однако это не так. Есть ряд методов, которые помогут вывести пятна.

Как отмыть зеленку с кожи

  • Самый простой способ – потереть зеленое пятно смоченной в спирте ваткой.
  • Также можно попробовать оттереть зеленку хлоргексидином или перекисью.
  • Если вы испачкали лицо, тереть его спиртом или перекисью не стоит. Попробуйте жидкость для снятия макияжа. Конечно, чуда не произойдет и пятно моментально не пропадет, но после нескольких процедур заметно посветлеет и сойдет побыстрее. Кстати, мицеллярная вода помогает также оттереть с кожи и краску для волос.


Как убрать пятно от зеленки с одежды

Чем быстрее вы примете меры после того, как разлили на себя зеленку, тем лучше.

  • Попробуйте намазать свежее пятно толстым слоем жирного крема. Дайте одежде полежать пару часов, а затем постирайте с порошком.
  • Пятновыводитель тоже может помочь – нанесите его на вещь, а потом добавьте при стирке в машинке (читайте инструкцию).
  • Если испачкана шерстяная одежда, можно попробовать мыльный раствор. На пол-литра воды понадобится 3 столовые ложки жидкого мыла. Смочите пятно раствором и оставьте минут на двадцать. Затем смойте.
  • Если пострадала дорогая вещь, лучше, конечно, не экспериментировать и бежать сразу в химчистку. Если же вы решили попробовать свести пятно самостоятельно, внимательно прочтите состав вещи и рекомендации по уходу, чтобы окончательно ее не испортить.
Кристина ЧЕРНИКОВА

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