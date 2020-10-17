Проверенные методы для экстренных ситуаций

Наверняка, каждый, неудачно открыв пузырек с зеленкой, обливался сам или пачкал одежду. Многие считают, что оттирать ее бесполезно, однако это не так. Есть ряд методов, которые помогут вывести пятна.



Как отмыть зеленку с кожи

Самый простой способ – потереть зеленое пятно смоченной в спирте ваткой.

Также можно попробовать оттереть зеленку хлоргексидином или перекисью.

Если вы испачкали лицо, тереть его спиртом или перекисью не стоит. Попробуйте жидкость для снятия макияжа. Конечно, чуда не произойдет и пятно моментально не пропадет, но после нескольких процедур заметно посветлеет и сойдет побыстрее. Кстати, мицеллярная вода помогает также оттереть с кожи и краску для волос.





Как убрать пятно от зеленки с одежды

Чем быстрее вы примете меры после того, как разлили на себя зеленку, тем лучше.