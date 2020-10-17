Как отмыть зеленку: несколько способов избавиться от пятен
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Проверенные методы для экстренных ситуаций
Наверняка, каждый, неудачно открыв пузырек с зеленкой,
обливался сам или пачкал одежду. Многие считают, что оттирать ее бесполезно,
однако это не так. Есть ряд методов, которые помогут вывести пятна.
Как отмыть зеленку с кожи
Самый простой способ – потереть зеленое пятно смоченной в
спирте ваткой.
Также можно попробовать оттереть зеленку хлоргексидином или
перекисью.
Если вы испачкали лицо, тереть его спиртом или перекисью не
стоит. Попробуйте жидкость для снятия макияжа. Конечно, чуда не произойдет и
пятно моментально не пропадет, но после нескольких процедур заметно посветлеет и
сойдет побыстрее. Кстати, мицеллярная вода помогает также оттереть с кожи и
краску для волос.
Как убрать пятно от зеленки с одежды
Чем быстрее вы примете меры после того, как разлили на себя
зеленку, тем лучше.
Попробуйте намазать свежее пятно толстым слоем жирного
крема. Дайте одежде полежать пару часов, а затем постирайте с порошком.
Пятновыводитель тоже может помочь – нанесите его на вещь, а
потом добавьте при стирке в машинке (читайте инструкцию).
Если испачкана шерстяная одежда, можно попробовать мыльный
раствор. На пол-литра воды понадобится 3 столовые ложки жидкого мыла. Смочите пятно
раствором и оставьте минут на двадцать. Затем смойте.
Если пострадала дорогая вещь, лучше, конечно, не
экспериментировать и бежать сразу в химчистку. Если же вы решили попробовать
свести пятно самостоятельно, внимательно прочтите состав вещи и рекомендации по
уходу, чтобы окончательно ее не испортить.