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Французская прокуратура подтвердила информацию, которую ранее распространил ряд СМИ.
Устроивший резню возле учебного заведения мужчина родился в Москве, говорится в заявлении. Об этом пишет РИА Новости. ЧП произошло накануне, 16 октября, недалеко от Парижа -в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Ранее сообщалось, что по делу об убийстве задержали 9 человек.
Тем временем французская газетаLe Figaro, ссылаясь на источник в суде, рассекретила имя нападавшего. Как утверждает издание, это 18-летний Абдулах А., который родился в Москве.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее назвал случившееся "террористической атакой".
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