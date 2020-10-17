Появились подробности расследования

Французская прокуратура подтвердила информацию, которую ранее распространил ряд СМИ.

Устроивший резню возле учебного заведения мужчина родился в Москве, говорится в заявлении. Об этом пишет РИА Новости. ЧП произошло накануне, 16 октября, недалеко от Парижа -в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Ранее сообщалось, что по делу об убийстве задержали 9 человек.

Тем временем французская газетаLe Figaro, ссылаясь на источник в суде, рассекретила имя нападавшего. Как утверждает издание, это 18-летний Абдулах А., который родился в Москве.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее назвал случившееся "террористической атакой".