Что случилось сегодня: последние новости на 17 октября

Что случилось сегодня: последние новости на 17 октября
Фото: Federico Pestellini via www.imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Обезглавивший учителя во Франции мужчина оказался уроженцем Москвы – об этом сообщил ряд СМИ и французская прокуратура, между Россией и США разразился новый скандал из-за допроса журналиста, "политический Нострадамус" предрек деноминацию рубля, а в Швеции назвали остановку "Северного потока – 2" одной из главных целей страны. Все, чем запомнился этот день – в нашем дайджесте.

Происшествия

По делу об убийстве во Франции задержали 9 человек. Накануне недалеко от Парижа прямо перед учебным заведением обезглавили учителя истории. Ряд СМИ , а позже и прокуратура Франции заявили, что резню устроил уроженец Москвы.

Политика

Умеренная коалиционная партия считает, что остановка российского газопровода "Северный поток – 2" является одной из важных целей для Швеции. Соответствующий документ направлен в парламент.

Между Россией и США перед выборами президента разгорелся новый скандал. Российского журналиста несколько часов допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. В нашем посольстве уже отреагировали на инцидент.

Экономика
ПрофессорВалерий Соловей, которого называют "политическим Нострадамусом", предрек россиянам кризис и деноминацию рубля. Самые сложные дни еще впереди, заявил эксперт.

Шоу-бизнес

Бывший директор "Ленфильма" скончался от коронавируса. Виталий Аксенов ушел из жизни 16 октября, но известно об этом стало только сегодня. Режиссеру и сценаристу было 89 лет.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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