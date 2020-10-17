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Обезглавивший учителя во Франции мужчина оказался уроженцем Москвы – об этом сообщил ряд СМИ и французская прокуратура, между Россией и США разразился новый скандал из-за допроса журналиста, "политический Нострадамус" предрек деноминацию рубля, а в Швеции назвали остановку "Северного потока – 2" одной из главных целей страны. Все, чем запомнился этот день – в нашем дайджесте.
Происшествия
По делу об убийстве во Франции задержали 9 человек. Накануне недалеко от Парижа прямо перед учебным заведением обезглавили учителя истории. Ряд СМИ , а позже и прокуратура Франции заявили, что резню устроил уроженец Москвы.
Политика
Умеренная коалиционная партия считает, что остановка российского газопровода "Северный поток – 2" является одной из важных целей для Швеции. Соответствующий документ направлен в парламент.
Между Россией и США перед выборами президента разгорелся новый скандал. Российского журналиста несколько часов допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. В нашем посольстве уже отреагировали на инцидент.
Экономика
ПрофессорВалерий Соловей, которого называют "политическим Нострадамусом", предрек россиянам кризис и деноминацию рубля. Самые сложные дни еще впереди, заявил эксперт.
Шоу-бизнес
Бывший директор "Ленфильма" скончался от коронавируса. Виталий Аксенов ушел из жизни 16 октября, но известно об этом стало только сегодня. Режиссеру и сценаристу было 89 лет.
На хамский выпад уже отреагировали в нашем посольстве
Проблема российского газопровода до сих пор не решена, сокрушаются представители одной из партий