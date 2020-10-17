На личных встречах и через соцсети: как власти Хабаровского края решают проблемы граждан

На личных встречах и через соцсети: как власти Хабаровского края решают проблемы граждан
Премьер-министр России Михаил Мишустин и и.о. губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Михаил Дегтярев прислушивается к мнению каждого жителя и оперативно разрешает трудные ситуации

Михаил Дегтярев исполнил поручение главы РФ Владимира Путина и провел личный прием россиян. Встречу организовали в приемной президента России в Дальневосточном федеральном округе.

Как сообщает "Амурпресс", Дегтярев рассмотрел ряд обращений граждан.  Так, одна из озвученных на встрече проблем – затопление водами реки Гнилая Падь домов и участков в районе поселка имени Горького.

Как выяснилось, жители этого района провели расследование самостоятельно. Оказалось, что проблема возникла из-за засора бесхозной водопропускной конструкции через реку. Ее используют в качестве технического моста местная птицефабрика, а также дачники общества садоводов. Из-за того, что в районе поселка нет очистных сооружений, в реку попадают неочищенные стоки. Это оказывает негативное влияние на экологию, а также приводит к подтоплениям.

Как отмечает сайт Transsibinfo, весной Приамурское территориальное Управление Росприроднадзора проводило исследования реки. Результаты были неутешительные: оказалось, что показатели концентрации загрязняющих веществ в воде превышали предельно допустимые значения – фенол в 7,5 раз, аммоний иона в 14,9 раз, нефтепродукты в 3 раза. 

Дегтярев ознакомился со сложившейся ситуацией и поручил мэру города договориться с собственниками сельскохозяйственного комплекса "Племптицезавод "Хабаровский" о том, чтобы они оказали помощь в очистке водопропускной конструкции, которой пользуются.

Высказался Дегтярев и о проблеме очистных сооружений для поселка им. Горького. Стоимость проекта, по предварительным данным, составляет более миллиарда рублей. Проект необходимо заявить во все возможные федеральные программы.

"Увяжем его с комплексной застройкой микрорайона", - заявил Дегтярев.

Пожаловались граждане и на трудную финансовую ситуацию на предприятии "Мухенское лесное хозяйство". Там накопились долги по зарплате за целых четыре месяца. На предприятии трудится почти 60 человек. Дегтярев поручил разобраться с этой проблемой до 1 ноября. Кроме того, необходимо решить системные проблемы, которые привели предприятие к такой сложной финансовой ситуации.

Отметим, что власти Хабаровского края узнают о проблемах граждан и оперативно решают их не только при личном общении. В этом помогает система "Инцидент Менеджмент". Она позволяет связаться с органами власти в соцсетях в реальном времени и пожаловаться на возникшие трудности.

Так, благодаря этой системе отремонтировали детсад №2 в селе Богородско Ульчского района. Ситуация там была плачевная, кровля прохудилась, а полы прогнили. Капремонта не было давным-давно – последний делали еще в семидесятые.

Дело тормозило отсутствие финансирования из краевой казны, сообщил рассказал председатель комитета по образованию Ульчского муниципального района Роман Криксин. Однако деньги все же нашлись – в июле этого года Дегтярев дал поручение выделить из краевой казны порядка 10 миллионов рублей.

Сейчас ремонт близится к завершению. Уже делают отделку. Дошколята вернутся в обновленное здание уже в конце октября, сообщает "МК Хабаровск".

В местных пабликах в соцсетях обсуждают и другие хорошие новости. Так,  в Комсомольске-на-Амуре уже провели ремонт большей части дворов по "Единой субсидии". В 2020 году на реконструкцию придомовых территорий планируется потратить больше 125 миллионов рублей, сообщается на странице группы "Комсомольск-на-Амуре" Вконтакте.

Работы должны завершить до конца октября – деньги нужно освоить в текущем году. При этом власти строго следят не только за скорейшим выполнением работ, но и за качеством. Как отмечается в сообщении, плачевное состояние дворов – это одна из важнейших проблем города. Администрация держит руку на пульсе – на днях инспектировали дворовые территории по ул. Дикопольцева и Молодогвардейской, сквера Энтузиастов и сквера на пересечении улиц Дикопольцева и Вокзальной. К этому моменту облагорожены уже 33 двора. Еще в 17 полным ходом идут работы. А в следующем году в порядок приведут 70.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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