Нововведение заработало 18 октября

В России облегчили жизнь пенсионерам. Теперь пожилые россияне, которые рискнули поменять банк, с помощью которого им выплачивают соцподдержку, смогут не переживать, что средства придут намного позже. Соответствующее решение принял Минтруд.

Раньше старики, решившие воспользоваться этой услугой, сталкивались с тем, что дата получения пенсии могла сильно поменяться. Например, человек мог в одной финансовой организации получать деньги в начале месяца, а в другой – уже в конце. Об этом поведала "Парламентской газете" рассказала заместитель председателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова. Теперь же россияне по желанию могут оставить себе прежний день.

Несмотря на новое правило, пенсионеры все так же могут сами определить, как им могут забирать свои деньги. В Минтруде напомнили, что на банковскую карту средства приходят на несколько дней раньше, чем на почту.

При этом сменить способ получения пенсии легко. Достаточно написать заявление в отделение ПФР или заполнить соответствующую форму на портале госуслуг в личном кабинете.

Ранее стало известно, что московским пенсионерам увеличат выплаты с Нового года.