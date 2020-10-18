Можно обойтись и без специальных средств

Все знают, что супер-клей очень быстро застывает, поэтому убрать его с рук бывает сложно, а порой и болезненно. Чтобы облегчить задачу, приступать к его удалению нужно как можно скорее.

Как убрать супер-клей с рук?

Самый легкий способ – "спилить" клей. Острожно потрите нужное место пемзой или пилочкой для ногтей. Делайте это очень аккуратно: не стоит сильно давить, иначе можно повредить нежную кожу рук.

Также можно растворить супер-клей в водке. Налейте ее в емкость, поместите туда руки и подождите минут 10-15. После потрите место специальным скрабом или солью. Можно заменить водку на медицинский спирт, который тоже справляется с выведением клейких свойств.

Жидкость для снятия лака – отличный помощник в подобных ситуациях. Смочите ватный диск в средстве и приложите к клею на пару минут. Если клей не хочет отходить, жидкость для снятия лака можно заменить ацетоном.

Не менее эффективный способ – средство для мытья посуды. Более того, он менее агрессивный и вредный. Налейте теплую воду в небольшую емкость, добавьте туда пару капель средств. Поместите руки в получившийся раствор на 15-20 минут, иногда протирайте руки жесткой стороной губки для мытья посуды.

Растительное масло тоже может помочь избавиться от застывшего супер-клея. Нанесите несколько капель на кожу, подождите 5 минут и смочите пятно еще раз. Спустя 10 минут можно начинать аккуратно скатывать клей.

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