Смешные анекдоты на 19 октября

Актуальные шутки от "Утро.ру" поднимут настроение в понедельник
На соревнованиях по боям без правил уверенную победу одержал снайпер.
Жительницы Якутии не понимают, почему все так активно готовятся к пляжному сезону. Хорошо, расстегнула пару верхних пуговиц своей шубы, что изменилось-то?
Разговаривают коллеги: – Прикинь, я сегодня на оперативке шефу показала язык! – Ничего себе! Оштрафовал? Или что тебе за это было? – Да ничего он не сделал. Я в маске была.
– У вас такие красивые щиколотки, я бы предложил вам носить на них браслет, чтобы еще раз подчеркнуть их красоту. – Товарищ полицейский, прекратите, пожалуйста.
Главное мужское правило – не ленись стирать сообщения и носки.
– Жора, кем ты хочешь стать, когда будешь взрослым? – Я хочу стать тем, кто покупает жене дорогие шубы, спортивные автомобили, бриллианты, путевки на самые элитные курорты мира. – Замечательно. А ты, Вова? – Я мечтал стать поваром, но теперь хочу быть женой Жоры.
Специалисты: есть вещи, появление которых мы просто не можем объяснить. Никто не в состоянии этого сделать. Синяки на ногах: а мы о чем говорили.
Чтобы высыпаться, нужно просто ложиться спать не в тот день, когда нужно просыпаться.
Встречи онлайн все больше напоминают мне спиритический сеанс: – Настя, ты с нами?.. – Настя, подай знак, если ты нас слышишь.