Смешные анекдоты на 19 октября

Смешные анекдоты на 19 октября
Фото: pixabay.com
Актуальные шутки от "Утро.ру" поднимут настроение в понедельник
  • На соревнованиях по боям без правил уверенную победу одержал снайпер. 


  • Жительницы Якутии не понимают, почему все так активно готовятся к пляжному сезону. Хорошо, расстегнула пару верхних пуговиц своей шубы, что изменилось-то?


  • Разговаривают коллеги:
    – Прикинь, я сегодня на оперативке шефу показала язык!
    – Ничего себе! Оштрафовал? Или что тебе за это было?
    – Да ничего он не сделал. Я в маске была.


  • – У вас такие красивые щиколотки, я бы предложил вам носить на них браслет, чтобы еще раз подчеркнуть их красоту. 
    – Товарищ полицейский, прекратите, пожалуйста. 


  • Главное мужское правило – не ленись стирать сообщения и носки. 


  • – Жора, кем ты хочешь стать, когда будешь взрослым?
    – Я хочу стать тем, кто покупает жене дорогие шубы, спортивные автомобили, бриллианты, путевки на самые элитные курорты мира. 
    – Замечательно. А ты, Вова?
    – Я мечтал стать поваром, но теперь хочу быть женой Жоры. 


  • Специалисты: есть вещи, появление которых мы просто не можем объяснить. Никто не в состоянии этого сделать. 
    Синяки на ногах: а мы о чем говорили. 
  • Чтобы высыпаться, нужно просто ложиться спать не в тот день, когда нужно просыпаться. 


  • Встречи онлайн все больше напоминают мне спиритический сеанс:
    – Настя, ты с нами?..
    – Настя, подай знак, если ты нас слышишь.
Юлия МИХАЙЛОВА

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