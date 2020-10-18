"Читайте по губам - "No": появилась новая подборка шуток Путина

"Читайте по губам - "No": появилась новая подборка шуток Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналисты показали самые интересные остроты главы государства

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео с очередной подборкой шуток от президента России Владимира Путина. Выпуск подготовили Павел Зарубин и его коллеги для передачи "Москва. Кремль. Путин".

Так, в ролике вспомнили о ироничном высказывании главы государства о "Газпроме", произошедшем в 2008 году. По словам лидера россиян, компания "все глубже вгрызается в Европу". Тогда Путин признался, что не знает, почему американцы так трясутся из-за "европейского тела". Президент в шутку предположил, что США не хотят сами отрываться от него, ведь им "нравится хорошее тело". 

Однажды один из представителей СМИ спросил у президента, есть ли у него душа, как считает Хиллари Клинтон, о чем писали американские СМИ, на что он резонно отметил, что у главы государства должна быть, в первую очередь, голова. 

В 2000 г. Путин давал интервью. Журналист спросил у него, как он чувствует себя в Кремле и "как ему президентское кресло", на что получил лаконичный ответ "Не жмет". 

Еще один забавный инцидент произошел в 2017-м во время пресс-конференции. Один из россиян пришел с плакатом "Путин Бабай", а лидеру показалось, что там написано "бай-бай". "К старости глазами слаб стал", – пошутил Путин. 

В 2012-м во время встречи с канцлером Ангелой Меркель, Путин отметил, что она сказала – "Германия советуется с 26 странами, а потом они выносят общую позицию. В экономике это называется картельный сговор. А картельный – это всегда плохое дело. Нужно и свою позицию иметь". 

Один раз Путин предложил журналистам "читать по губам", чтобы понять ответ России – "No". 

Ранее "Утро.ру" делилось первой подборкой шуток Путина. 

Полина ИВАНОВА

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