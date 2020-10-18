Литературному критику было 67 лет

Сегодня, 18 октября, стало известно о смерти писателя и бывшего главного редактора журнала "Дружба народов" Алексея Михеева. Писателя не стало на 68-м году жизни.

Михеев страдал от болезни сердца, а еще 15 лет назад он перенес тяжелый инфаркт, передает РБК.

О времени и месте похорон будет сообщено позже, а в ближайшем выпуске журнала "Иностранная литература", где долгое время трудился писатель, будет опубликован некролог.

Напомним, что Алексей Михеев работал в министерстве культуры, преподавал в столичных университетах, вел литературные программы на "Эхе Москвы". Он является автором книг "Meaning and Categorization", "Чтение по буквам. Роман-альбом", "А. и Б. сидели на трубе: Перевод с советского".

Писатель занимал пост главного редактора в журналах "Дружба народов" и "Иностранная литература". Автор множества произведений также был в жюри национального литературного конкурса "Большая книга".

Напомним, что в конце сентября не стало детского писателя Валерия Шульжика, который подарил детям и взрослым произведение про поросенка Фунтика.