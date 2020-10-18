Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Сегодня, 18 октября, стало известно о смерти писателя и бывшего главного редактора журнала "Дружба народов" Алексея Михеева. Писателя не стало на 68-м году жизни.
Михеев страдал от болезни сердца, а еще 15 лет назад он перенес тяжелый инфаркт, передает РБК.
О времени и месте похорон будет сообщено позже, а в ближайшем выпуске журнала "Иностранная литература", где долгое время трудился писатель, будет опубликован некролог.
Напомним, что Алексей Михеев работал в министерстве культуры, преподавал в столичных университетах, вел литературные программы на "Эхе Москвы". Он является автором книг "Meaning and Categorization", "Чтение по буквам. Роман-альбом", "А. и Б. сидели на трубе: Перевод с советского".
Писатель занимал пост главного редактора в журналах "Дружба народов" и "Иностранная литература". Автор множества произведений также был в жюри национального литературного конкурса "Большая книга".
Напомним, что в конце сентября не стало детского писателя Валерия Шульжика, который подарил детям и взрослым произведение про поросенка Фунтика.
Эксперт уверен, что Анкара вынашивает планы по покорению полуострова