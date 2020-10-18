Что случилось сегодня: последние новости на 18 октября

Что случилось сегодня: последние новости на 18 октября
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Между Арменией и Азербайджаном не утихает военный конфликт. В России предупредили Турцию о последствиях от вхождения в "антикрымский союз". Что еще произошло важного за день – в нашем материале. 

Политика

  • Если Турция присоединится в проекту Украины "Крымская платформа", с помощью которой последняя мечтает "вернуть" полуостров, то Анкара потеряет друга в лице Москвы. 
  • На Украине заявили о том, что страна когда-то была основой империи до Владивостока. В России на эти слова экс-главы СБУ лишь посмеялись. 
  • Военный эксперт полагает, что конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха может завершиться лишь при условии, что обе страны станут частью более крупного государства, например, России. 

Жизнь 

  • В России с 18 октября начало действовать новое правило выплаты пенсии. Теперь можно сохранить дату получения денег при смене банка.
  • В Сети появилась новая порция самых лучших шуток от президента России Владимира Путина за разные годы. 

Армия

  • В Китае считают, что ракетный комплекс "Авангард" стал преимуществом России. Ведь более быстрого оружия в мире нет. РФ намерена отправить два комплекса в Оренбургскую область, что охладит пыл США. 

Экономика

  • Эксперты предрекли рублю сильное падение, в случае если на выборах президента США Дональд Трамп придет вторым. 

Шоу-бизнес

  • Стало известно, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева не общаются. Однако пока фанаты могут лишь строить догадки о причине разлада в отношениях звезд. 
  • Валерия впервые станет бабушкой. Ее младший сын Арсений и его новоиспеченная жена Лиана ждут ребенка. 
  • Известный российский писатель Алексей Михеев умер
Полина ИВАНОВА

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