Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Между Арменией и Азербайджаном не утихает военный конфликт. В России предупредили Турцию о последствиях от вхождения в "антикрымский союз". Что еще произошло важного за день – в нашем материале.

Политика

Если Турция присоединится в проекту Украины "Крымская платформа", с помощью которой последняя мечтает "вернуть" полуостров, то Анкара потеряет друга в лице Москвы.

На Украине заявили о том, что страна когда-то была основой империи до Владивостока. В России на эти слова экс-главы СБУ лишь посмеялись.

Военный эксперт полагает, что конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха может завершиться лишь при условии, что обе страны станут частью более крупного государства, например, России.

Жизнь

В России с 18 октября начало действовать новое правило выплаты пенсии. Теперь можно сохранить дату получения денег при смене банка.

В Сети появилась новая порция самых лучших шуток от президента России Владимира Путина за разные годы.

Армия

В Китае считают, что ракетный комплекс "Авангард" стал преимуществом России. Ведь более быстрого оружия в мире нет. РФ намерена отправить два комплекса в Оренбургскую область, что охладит пыл США.

Экономика

Эксперты предрекли рублю сильное падение, в случае если на выборах президента США Дональд Трамп придет вторым.

Шоу-бизнес