Корни успеют впитать в себя все необходимое до весны, если позаботиться о дереве до наступления морозов

После того, как собран урожай слив, деревьям нужен покой и отдых. Однако в конце сезона плодовым деревьям также важна обрезка и подкормка. Если не позаботиться о сливе осенью, то она не сможет набраться сил за зиму и на следующий год даст плохой урожай.

Чем подкормить сливу в октябре

Подкормку необходимо класть в околоствольную лунку и примерно за месяц до наступления заморозков. Плодовым деревьям этого вида нужны органические и неорганические удобрения. В первом случае можно воспользоваться переспевшим навозом и компостом. Они восстановят почву и помогут дереву восполнить жизненные ресурсы.

Зола также поможет восполнить почву и дерево необходимыми микроэлементами. Эта подкормка нормализует щелочной баланс земли, что благотворно влияет на урожай слив.

Полезны для этого плодового дерева будут калийно-фосфорные удобрения, а также суперфосфаты, например, сера и азот. Кальций позволит корням лучше расти, новым побегам и плодам поможет калий и магний. Если листва у дерева красноватая, то необходимое количество удобрения – около 100 граммов на каждое дерево.

Вносить подкормки нужно в течение пяти дней. Каждый раз что-то новое. После взрыхлить землю, полить и замульчировать.