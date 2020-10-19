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2 ноября на Землю может упасть астероид размером с холодильник.
Астрофизик Нил Деграсс Тайсон на своей странице в "Инстаграм" написал, что "космический камень несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час". Ученый подчеркнул, что он может упасть за день до президентских выборов.
Однако небесное тело относительно небольших размеров, поэтому вряд ли причинит вред Земле, уточняет телеканал "360".
Напомним, что выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября. Основными кандидатами на пост президента станут действующий глава страны Дональд Трамп и представитель Демократической партии Джо Байден. Ранее стало известно, что руководство штаба Трампа не верит в победу своего лидера и уже готовится к провалу на предстоящих выборах.
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