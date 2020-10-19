Россиян предупредили об изменениях при покупке ОСАГО

Россиян предупредили об изменениях при покупке ОСАГО
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Теперь обзавестись полисом можно через маркетплейсы

С сегодняшнего дня российские граждане могут покупать полисы ОСАГО на специальных финансовых платформах. За счет этого автовладельцы получили возможность неплохо сэкономить – теперь клиент сам может сравнить на маркетплейсе предложения разных компаний и выбрать для себя наиболее выгодный.

С 19 октября стали действовать изменения в ФЗ об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев, которые как раз расширили возможности россиян при покупке полиса.

При этом цена ОСАГО на финансовой платформе будет полностью идентична стоимости на сайте продающей компании. Никакие комиссии эта цифровая площадка не берет.

Как разъясняет телеканал "360", законодательные изменения коснулись услуг кредитных организаций, управляющих и страховых компаний, которые теперь можно сравнивать и приобретать дистанционно с помощью маркетплэйсов.

Кстати, законодатели также решили изменить порядок сдачи экзамена на водительское удостоверение. Изменения вступят в силу в апреле 2021 года.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

История повторится: эксперт предрек коварную борьбу США с ЕС из-за "Северного потока - 2"

Вашингтон может впустить в ход новые инструменты противостояния за европейский рынок

Кредитная пропасть: россиянам оказалось нечем платить по долгам

Последние данные Банка России о долговой нагрузке россиян вызвали шок у экспертов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1024 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей