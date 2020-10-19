Теперь обзавестись полисом можно через маркетплейсы

С сегодняшнего дня российские граждане могут покупать полисы ОСАГО на специальных финансовых платформах. За счет этого автовладельцы получили возможность неплохо сэкономить – теперь клиент сам может сравнить на маркетплейсе предложения разных компаний и выбрать для себя наиболее выгодный.

С 19 октября стали действовать изменения в ФЗ об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев, которые как раз расширили возможности россиян при покупке полиса.

При этом цена ОСАГО на финансовой платформе будет полностью идентична стоимости на сайте продающей компании. Никакие комиссии эта цифровая площадка не берет.

Как разъясняет телеканал "360", законодательные изменения коснулись услуг кредитных организаций, управляющих и страховых компаний, которые теперь можно сравнивать и приобретать дистанционно с помощью маркетплэйсов.

Кстати, законодатели также решили изменить порядок сдачи экзамена на водительское удостоверение. Изменения вступят в силу в апреле 2021 года.

