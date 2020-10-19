В деле Сафронова всплыло имя предполагаемого вербовщика

Информированные источники рассекретили имя европейского журналиста-шпиона

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, которого обвиняют в государственной измене, был завербован журналистом из Чехии Мартином Ларишем. Об этом стало известно прессе.

Надежные источники рассказали изданию "Интерфакс", что именно Лариш уговорил Сафронова работать на чешские спецслужбы, которые, в свою очередь, курируются ЦРУ.

По имеющимся данным, российский и чешский журналисты вступили в преступный сговор еще восемь лет назад. Целью злоумышленников было вызнавать в России секретные данные и передавать их за границу.

Ранее сообщалось, что бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов останется под арестом до декабря.

Ольга ФЕДОРОВА

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