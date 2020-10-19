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Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, которого обвиняют в государственной измене, был завербован журналистом из Чехии Мартином Ларишем. Об этом стало известно прессе.
Надежные источники рассказали изданию "Интерфакс", что именно Лариш уговорил Сафронова работать на чешские спецслужбы, которые, в свою очередь, курируются ЦРУ.
По имеющимся данным, российский и чешский журналисты вступили в преступный сговор еще восемь лет назад. Целью злоумышленников было вызнавать в России секретные данные и передавать их за границу.
Ранее сообщалось, что бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей"
Иван Сафронов останется под арестом до декабря.
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