Мужчина полностью признал вину

Суд вынес приговор бывшему главе Норильска Ринату Ахметчину после обвинений в халатности из-за розлива топлива в мае 2020 года. Мужчине назначили полгода исправительных работ.

Как пишет "Коммерсантъ", суд также потребовал с главы 15% его жалования. По данным следствия, около двух дней Ахметчин бездействовал после разлива топлива на ТЭЦ-3. Экс-градоначальник полностью признал свою вину в суде.

Напомним, в результате инцидента в Норильске около 15 тонн топлива попало в водоем. Ответственность за аварию несла Норильско-Таймырская энергокомпания, пишет URA.RU.