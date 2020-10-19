Экс-мэра Норильска наказали за розлив топлива

Мужчина полностью признал вину

Суд вынес приговор бывшему главе Норильска Ринату Ахметчину после обвинений в халатности из-за розлива топлива в мае 2020 года. Мужчине назначили полгода исправительных работ. 

Как пишет "Коммерсантъ", суд также потребовал с главы 15% его жалования. По данным следствия, около двух дней Ахметчин бездействовал после разлива топлива на ТЭЦ-3. Экс-градоначальник полностью признал свою вину в суде. 

Напомним, в результате инцидента в Норильске около 15 тонн топлива попало в водоем. Ответственность за аварию несла Норильско-Таймырская энергокомпания, пишет URA.RU.

Евгения НАГОРСКАЯ

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