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Суд вынес приговор бывшему главе Норильска Ринату Ахметчину после обвинений в халатности из-за розлива топлива в мае 2020 года. Мужчине назначили полгода исправительных работ.
Как пишет "Коммерсантъ", суд также потребовал с главы 15% его жалования. По данным следствия, около двух дней Ахметчин бездействовал после разлива топлива на ТЭЦ-3. Экс-градоначальник полностью признал свою вину в суде.
Напомним, в результате инцидента в Норильске около 15 тонн топлива попало в водоем. Ответственность за аварию несла Норильско-Таймырская энергокомпания, пишет URA.RU.
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