Россиян предупредили о новой магнитной буре

Россиян предупредили о новой магнитной буре
Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Метеозависимым людям нужно быть внимательными к своему здоровью

Астрологи откорректировали данный ранее прогноз вспышек на Солнце. В целом, он стал более благоприятным. Так что людям, остро реагирующим на возмущения в магнитосфере Земли, будет легче пережить грядущую многодневную бурю.

Так, геомагнитное поле нашей планеты начнет волноваться только 22 октября, а не 21, как ранее обещали астрологи. При этом мощность бури не будет столь высокой, как прогнозировали в начале месяца.

В итоге, вспышки на Солнце начнутся 22 и завершатся 25 октября. На всем протяжении магнитная буря будет находиться на слабом уровне G1, сообщили ученые Физического института РАН.

Однако нужно помнить, что даже такой относительно невысокий показатель возмущения в магнитосфере чреват появлением сбоев в функционировании энергосистем, а также способен влиять на пути миграции пернатых и животных.

Для того чтобы минимизировать последствия магнитный бурь людям нужно следовать простым советам. В этом деле помогут здоровый сон и расслабляющая ванна.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Ольга ФЕДОРОВА, для Вас, уровень грамотности - 0, напоминаю не астрологи, а астрономы. Астрономы - учёные, изучающие космос, а астрологи - шарлатаны типа Павла Глобы!
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