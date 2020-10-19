"По-другому не получается": Аксенову пришлось извиниться перед крымчанами

"По-другому не получается": Аксенову пришлось извиниться перед крымчанами
Сергей Аксенов. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
У властей полуострова не получается решить проблему с водоснабжением

Глава Крымского полуострова обратился с жителям и извинился перед ними за невозможность изменить графики подачи воды в выходные дни.

Сергей Аксенов объяснил, что власти пытались решить данную проблему и размышляли над тем, как сделать водоснабжение по выходным дням более комфортным. Однако пока что технической возможности сделать это нет, передает РИА "Новости".

"Просим извинить, уважаемые крымчане. График будет одинаковый в будни и выходные дни. По-другому не получается", – заявил глава Крыма. 

Ранее стало известно, что запасов воды в резервуарах Севастополя хватит до Нового года. Примечательно, что человеческий фактор никак не может повлиять на проблему  дефицита воды. Жителям полуострова остается надеяться только на то, что второй год подряд не будет засухи.

Ранее правительство России выделило 5 млрд руб. на улучшение водоснабжения в Крыму и Севастополе.

Юлия МИХАЙЛОВА

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