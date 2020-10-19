Смешные анекдоты на 20 октября

Курс рубля
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– Это будет решать ваша дочь.
– Вы уже решили, будет ли это обычное торжество или венчание?
– Ждем ответа от ее матери.
– А жить вам на что?
– Я об этом я хотел вас спросить...
– Знаете, я когда с прошлой квартиры съезжал, моя бывшая хозяйка разрыдалась от горя.
– Ну, милок, со мной придется платить за последний месяц сразу.
– Лен, а правда, что ты с мужем разводишься?
– Правда.
– Я тебе могу такого отличного адвоката порекомендовать! Он мне очень помог во время моего развода.
– Спасибо, но я уже нашла отличного бизнесмена.
– Если ты сделаешь себе эту татуировку, то можешь домой больше не приходить!
Муж вмешался:
– Дорогая, а это правило на всех распространяется?
– Я дико извиняюсь, девушка, но у вас там нитка застряла.
– Это вообще-то купальник!
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