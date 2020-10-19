Смешные анекдоты на 20 октября

Неделя пройдет лучше, если начинать каждый день с хорошей подборки шуток от "Утро.ру"

– Так, значит вы, молодой человек, намерены жениться на моей дочери. И когда свадьба?



– Это будет решать ваша дочь.

– Вы уже решили, будет ли это обычное торжество или венчание?

– Ждем ответа от ее матери.

– А жить вам на что?

– Я об этом я хотел вас спросить...





Если в туалете на видном месте положить книгу по ядерной физике, то уже через месяц все члены семьи будут отлично знать этот предмет, но никто не станет в этом признаваться.





Парень снимает квартиру, пытается произвести приятное впечатление на хозяйку:

– Знаете, я когда с прошлой квартиры съезжал, моя бывшая хозяйка разрыдалась от горя.

– Ну, милок, со мной придется платить за последний месяц сразу.





Встречаются две подруги:

– Лен, а правда, что ты с мужем разводишься?

– Правда.

– Я тебе могу такого отличного адвоката порекомендовать! Он мне очень помог во время моего развода.

– Спасибо, но я уже нашла отличного бизнесмена.





Мать, отец, и сын ругаются. Женщина заявляет своему ребенку:

– Если ты сделаешь себе эту татуировку, то можешь домой больше не приходить!

Муж вмешался:

– Дорогая, а это правило на всех распространяется?





Ситуация на пляже:

– Я дико извиняюсь, девушка, но у вас там нитка застряла.

– Это вообще-то купальник!