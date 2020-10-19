Результаты опроса ВЦИОМ оказались вполне позитивными

Жители России, несмотря на все перипетии с коронакризисом и прочими экономическими неурядицами, в целом, удовлетворены своим финансовым положением. К таким выводам пришли аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, более-менее нормальным материальное положение своей семьи считают 60% опрошенных сограждан. При этом почти половину – 46% полностью устраивает их уровень доходов и то, как они живут. Чуть меньше трети – 30% заявили, что отчасти удовлетворены своим финансовым положением.

Только 23% россиян пожаловались на тяжелое материальное состояние и признались, что абсолютно не удовлетворены своими доходами. При этом этот показатель оказался на два пункта ниже, чем в прошлом году.

В целом, общий индекс удовлетворенностью жизнью у жителей России составляет 53 пункта, заявляют аналитики.

Ранее сообщалось, что порядка 20% работодателей рассматривают возможность повысить зарплаты своим работникам до конца этого года. При этом многие организации решили не отказываться от стимулирующих выплат и премий.

К слову, недавно был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что большая часть россиян считает удовлетворительным доход в размере от 50 тыс. рублей. При этом треть считает нормальной зарплату в 50-70 тыс. руб., и всего четверть опрошенных заявили, что считают приемлемым доход в 70-100 тыс. руб. в месяц.