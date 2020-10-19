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Любители кроссовок знают, что обувь можно и нужно стирать в стиральной машине. Но есть ряд правил, которые необходимо соблюдать, чтобы обувь не пришлось выкидывать.
Подготовка к стирке
Для начала нужно расшнуровать кроссовки, вытащить стельки и промыть обувь под проточной водой. Уберите весь мусор и маленькие камни, которые скопились внутри. Обязательно положите пару в специальный мешок для стирки, чтобы кроссовки не бились о барабан стиральной машины во время стирки. В этот же мешок можно положить шнурки и стельки.
Старайтесь не стирать более 3 пар за один раз, иначе можно навредить стиральной машине. Особенно сложные пятна лучше предварительно попытаться оттереть и с помощью мыльного раствора и старой зубной щетки.
При какой температуре стирать?
Пожалуй, самая оптимальная температура для стирки кроссовок – это 30-40 градусов. Не стоит ставить выше, иначе слишком горячая вода может повредить синтетические материалы.
На каком режиме стирать?
У некоторых стиральных машинок есть специальный режим "спортивная обувь". Если у вашей техники такой режим отсутствует, тогда выберите ручную или деликатную стирку.
Как сушить после стирки?
Не нужно сушить обувь с помощью фена или горячих батарей, потому что это может серьезно навредить обуви. Поставьте обувь сушиться в хорошо проветриваемом помещении. Для удобства можно набить их мятой бумагой, которая впитает лишнюю жидкость.
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