Замшевую и кожаную обувь лучше мыть вручную

Любители кроссовок знают, что обувь можно и нужно стирать в стиральной машине. Но есть ряд правил, которые необходимо соблюдать, чтобы обувь не пришлось выкидывать.

Подготовка к стирке

Для начала нужно расшнуровать кроссовки, вытащить стельки и промыть обувь под проточной водой. Уберите весь мусор и маленькие камни, которые скопились внутри. Обязательно положите пару в специальный мешок для стирки, чтобы кроссовки не бились о барабан стиральной машины во время стирки. В этот же мешок можно положить шнурки и стельки.

Старайтесь не стирать более 3 пар за один раз, иначе можно навредить стиральной машине. Особенно сложные пятна лучше предварительно попытаться оттереть и с помощью мыльного раствора и старой зубной щетки.

При какой температуре стирать?

Пожалуй, самая оптимальная температура для стирки кроссовок – это 30-40 градусов. Не стоит ставить выше, иначе слишком горячая вода может повредить синтетические материалы.

На каком режиме стирать?

У некоторых стиральных машинок есть специальный режим "спортивная обувь". Если у вашей техники такой режим отсутствует, тогда выберите ручную или деликатную стирку.

Как сушить после стирки?

Не нужно сушить обувь с помощью фена или горячих батарей, потому что это может серьезно навредить обуви. Поставьте обувь сушиться в хорошо проветриваемом помещении. Для удобства можно набить их мятой бумагой, которая впитает лишнюю жидкость.

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