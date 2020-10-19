Прокололись с одеждой: Киев собирал обвинения по МН17 с "Буком" в разное время года

Прокололись с одеждой: Киев собирал обвинения по МН17 с "Буком" в разное время года
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Эксперт внимательно посмотрел запись, на которой российская установка якобы движется к месту удара по самолету

Служба безопасности Украины (СБУ) сфальсифицировала главное "доказательство" по крушению МН17, на основании которого в деле стал фигурировать российский ЗРК "Бук". Кадры, представленные следователям,были сняты в разное время, а потом смонтированы. На это указывает технический эксперт Юрий Антипов.

Он напоминает, что "Боинг" Малайзийских авиалиний потерпел крушение в разгар лета, 17 июля 2014 года. Во версии прокурора Нидерландов, он был сбит из ЗРК "Бук" с постоянной дислокацией под Курском, но незадолго до трагедии отправившегося на учения и попавшего в руки ополченцев Донбасса. Благодаря СБУ голландские следователи располагают видеозаписью движения этой военной колонны с "Буком".

"Мельком в кадр попадают свидетели вечернего проезда военной колонны, – отмечает Антипов. – Люди, несмотря на середину жаркого лета, вечером одеты в куртки, спортивные костюмы и у одного даже спортивная шапка на голове".

Проходит немного времени – и в кадре люди уже в майках, бейсболках от солнца. Так и с полями вдоль дороги, по которой следует колонна, – то там вовсю колосится рожь, то едва заметные проростки.

По мнению Антипова, это означает только одно: агенты СБУ снимали колонны военной техники, проходящие на учения в России, в разное время, причем задолго до крушения МН17.

"Это обстоятельство в очередной раз говорит о том, что крушение МН17 не было случайным актом, а было заранее и тщательно спланировано",

приводит NewInform слова эксперта.

Ранее МИД РФ объявил о выходе из трехсторонних консультаций по МН17, поскольку Нидерланды и Австралия не принимают во внимание представленные Россией доказательства и гнут свою линию.

Николай ВИКТОРОВ

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