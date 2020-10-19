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Министр труда Чехии Яна Малачова нелестно высказалась о главе правительства Андрее Бабише в беседе с журналистами. Она заявила, что по вине премьер-министра в государстве сейчас полный беспорядок. Видео попало в Сеть.
Свое мнение о Бабише глава Минтруда высказала уже после интервью, полагая, что камеры выключены.
"Это бордель, который этот Бабиш сделал. А теперь мы все должны это слизать. Это дебил, пардон, извините".
Как отметили СМИ, Малачова обругала чешского премьера из-за ситуации с коронавирусом. Бабиш долгое время отрицал необходимость защитных мер и не объявлял режим ЧС, несмотря на требования не только оппозиции, но и некоторых членов правительства, передает РИА "Новости".
Кроме того, вчера в Праге прошел митинг из-за отмены всех спортивных мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией. Власти запретили собрание из-за отсутствия масок и социальной дистанции, после чего народ начал бросать в полицию бутылки и камни. 16 участников беспорядков были задержаны, сообщает "Известия".
Отношения России и Чехии в последнее время были натянутые, однако теперь Андрей Бабиш решил их нормализовать. Об этом сообщил сам премьер.
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