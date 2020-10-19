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Осень – идеальное время для распространения различных вирусов. Непогода способствует тому, чтобы простуда и грипп поражали большее количество людей. Для того, чтобы быстро прийти в себя и вернуться в строй, можно воспользоваться народными рецептами.
Устраняем первые признаки простуды
При появлении первых признаков простуды необходимо сразу же начинать лечение, чтобы не разболеться сильнее.
Один из народных рецептов предлагает воспользоваться полезными свойствами клюквы.
Существует еще один эффективный метод борьбы с простудой.
Боремся с болью в горле
Вам понадобятся засушенные листья мяты, шалфея, а также мелко нарубленные цветки ромашки.
Боремся с высокой температурой
Сбить высокую температуру поможет настойка на основе листьев брусники.
Советуем проконсультироваться с врачом перед тем, как воспользоваться народными методами.
Ранее "Утро.ру" рассказало, в чем польза и вред еще одного популярного средства от простуды – имбиря.
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