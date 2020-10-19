Как бабушка лечила: народные рецепты от простуды

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
На помощь придут клюква, шиповник, ромашка и листья брусники

Осень – идеальное время для распространения различных вирусов. Непогода способствует тому, чтобы простуда и грипп поражали большее количество людей. Для того, чтобы быстро прийти в себя и вернуться в строй, можно воспользоваться народными рецептами.

Устраняем первые признаки простуды

При появлении первых признаков простуды необходимо сразу же начинать лечение, чтобы не разболеться сильнее.

Один из народных рецептов предлагает воспользоваться полезными свойствами клюквы.

  • Добавьте две столовые ложки ягод в кастрюлю и сверху залейте двумя стаканами горячей воды.
  • Поставьте кастрюлю на плиту и на медленном огне доведите раствор до кипения.
  • Спустя 10 минут выключите плиту и дайте раствору остыть.
  • После процеживания употребляйте по половине стакана средства 4 раза в сутки.

Фото: pixabay.com

Существует еще один эффективный метод борьбы с простудой.

  • Растолките пять столовых ложек засушенных ягод шиповника.
  • Залейте их холодной водой и поместите на плиту.
  • Спустя 10 минут снимите раствор с плиты и дайте ему настояться.
  • Затем процедите и пейте по одному стакану каждые три часа. 

Фото: pixabay.com

Боремся с болью в горле

Вам понадобятся засушенные листья мяты, шалфея, а также мелко нарубленные цветки ромашки.

  • Смешайте все травы.
  • Добавьте одну столовую ложку смеси в стакан, после чего залейте кипятком.
  • Дайте отвару настояться и немного остыть.
  • Подышите над паром около 15-ти минут.

Фото: pixabay.com

Боремся с высокой температурой

Сбить высокую температуру поможет настойка на основе листьев брусники.

  • Столовую ложку листьев брусники залейте кипятком.
  • Накройте стакан крышкой и оставьте на час.
  • По истечении нужного времени процедите раствор.
  • Полученное средство нужно принимать следующим образом: по полстакана настойки два раза в день. 

Фото: pixabay.com

Советуем проконсультироваться с врачом перед тем, как воспользоваться народными методами.

Ранее "Утро.ру" рассказало, в чем польза и вред еще одного популярного средства от простуды – имбиря. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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