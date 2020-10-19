Координатор ливийских племен и городов западного региона шейх Фарадж Балак в интервью арабским журналистам рассказал о причинах появления русских бойцов в Ливии

По мнению шейха, бойцы российской ЧВК "Вагнер" появились под Триполи после похищения российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана террористами из Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Фарадж Балак утверждает, что ЧВК прибыли в регион, чтобы спасти своих сограждан.

"Присутствие русских в Ливии началось с похищения ПНС российских социологов, задержанных силами RADA",

– сказал он.

И действительно, до похищения российских социологов никакой информации о присутствии русских на территории Ливии не было.

Напомним, в мае 2019 года российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили боевики, подконтрольные ПНС Ливии. Без объяснения причин ученых поместили в неофициальную ливийскую тюрьму "Митига", контролируемую террористами RADA. "Митига" широко известна применением пыток в отношении узников и бесчеловечными условиями содержания.

Социологи ФЗНЦ находятся в ливийском плену уже полтора года, однако триполитанское правительство до сих пор не предъявило им официальных обвинений. Высокопоставленный шейх напоминает, что при этом представители ПНС попытались шантажировать Россию.

"Халед аль-Мишри начал шантажировать правительство РФ через Фонд защиты национальных ценностей, для которого социологи проводили исследование",

– заявил Фарадж Балак, напомнив также о роли главы МВД ПНС Фатхи Башаги в похищении. Напомним, именно его боевики удерживают Шугалея и Суэйфана.