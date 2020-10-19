Этот универсальный материал сослужит добрую службу не только при выпечке десертов

Многие хозяйки используют на кухне фольгу во время готовки. Однако немногие знают о том, что тонкие металлические листы можно использовать и для других целей. Например, для очистки противеня. О других бытовых хитростях – в материале от "Утро.ру".

Отмываем противень

После готовки противень покрывается слоем жира и нагара, от которых не так просто избавиться. На помощь придет фольга. Сомните материал и сделайте из него большой шар с острыми выступами. Начните аккуратно тереть противень. Через некоторое время от грязи не останется и следа.

Избавляемся от ржавчины

Скатайте шар из фольги и окуните его в уксус. Затем протрите те места, где начала образовываться ржавчина. После этого пораженная поверхность вновь обретет свежий вид.

Возвращаем блеск серебру

Возьмите глубокую миску. На ее дно застелите фольгу. Залейте кипятком и всыпьте по столовой ложке соли и соды. Поместите в раствор украшения из серебра. Спустя 10 минут выньте их и промойте под проточной водой.

Затачиваем ножницы

Сверните фольгу в пять или более раз. Возьмите ножницы и начните резать ими по металлическому листу. Такая процедура сделает лезвия более острыми.

Изготавливаем воронку

Когда под рукой нет специальной воронки, на помощь придет фольга. Преимущества одноразового кухонного приспособления в том, что его можно сделать под размер любого горлышка.

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