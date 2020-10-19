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Многие хозяйки используют на кухне фольгу во время готовки. Однако немногие знают о том, что тонкие металлические листы можно использовать и для других целей. Например, для очистки противеня. О других бытовых хитростях – в материале от "Утро.ру".
Отмываем противень
После готовки противень покрывается слоем жира и нагара, от которых не так просто избавиться. На помощь придет фольга. Сомните материал и сделайте из него большой шар с острыми выступами. Начните аккуратно тереть противень. Через некоторое время от грязи не останется и следа.
Избавляемся от ржавчины
Скатайте шар из фольги и окуните его в уксус. Затем протрите те места, где начала образовываться ржавчина. После этого пораженная поверхность вновь обретет свежий вид.
Возвращаем блеск серебру
Возьмите глубокую миску. На ее дно застелите фольгу. Залейте кипятком и всыпьте по столовой ложке соли и соды. Поместите в раствор украшения из серебра. Спустя 10 минут выньте их и промойте под проточной водой.
Затачиваем ножницы
Сверните фольгу в пять или более раз. Возьмите ножницы и начните резать ими по металлическому листу. Такая процедура сделает лезвия более острыми.
Изготавливаем воронку
Когда под рукой нет специальной воронки, на помощь придет фольга. Преимущества одноразового кухонного приспособления в том, что его можно сделать под размер любого горлышка.
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