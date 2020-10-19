Чтобы много путешествовать, россиянка экономит на еде и коммунальных услугах

Светлана Дружинина не представляет свою жизнь без поездок по миру. Ей удалось побывать в самых разных странах Европы и Азии, причем продолжает путешествовать 74-летняя пенсионерка даже после ухода с работы. Как ей это удается, рассказала сама Дружинина.

До выхода на пенсию путешественница копила – ей удалось собрать больше 1 млн рублей. Однако когда сбережения закончились, Светлана нашла другой выход – экономия. Дружинина начала жить на 5 тыс. руб. в месяц: 2 из них она тратит на продукты, остальное – на коммунальные услуги.

Россиянка покупает овощи на рынке, причем не самого лучшего качества. Кроме того, Дружинина отказалась от сладкого, а ест лишь два раза в день. Огурцы и помидоры моет в ведре, а затем этой водой поливает цветы – так удается уменьшить расходы на комменалку.

"На черный день я никогда не откладываю. Он для меня наступит тогда, когда я не смогу больше путешествовать",

– поделилась пенсионерка с "Комсомольской правдой". Сейчас она ждет "горящих" путевок в Турцию и Египет. А вот в странах Латинской Америки и Европы Дружинина уже побывала. Кроме того, совсем недавно она вернулась с Камчатки.

Ранее в России вновь заработал кешбэк за поездки по России. С 1 ноября жители нашей страны также могут полететь в Японию и Сербию.