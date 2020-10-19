Во второй половине недели воздух прогреется до +13°С

В ближайшие дни погода в Московском регионе будет довольно переменчивой. Сначала жителей Подмосковья ждет мокрый снег с дождем, а затем – сентябрьское тепло. Об этом рассказали синоптики.

До пятницы температура воздуха днем будет около 0°С, сообщил ведущий специалист Центра "Фобос" Александр Синенков. А вот 23 октября придет теплый циклон из Европы, и воздух прогреется до +13°С.

Однако такая погода продержится лишь один день: на выходных столбики термометров снова опустятся +5°С, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее синоптики рассказали, повлияет ли осенняя погода на температуру воздуха зимой.