Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Доллар по 85 рублей: стоимость валюты взлетит при одном условии
В ближайшие дни погода в Московском регионе будет довольно переменчивой. Сначала жителей Подмосковья ждет мокрый снег с дождем, а затем – сентябрьское тепло. Об этом рассказали синоптики.
До пятницы температура воздуха днем будет около 0°С, сообщил ведущий специалист Центра "Фобос" Александр Синенков. А вот 23 октября придет теплый циклон из Европы, и воздух прогреется до +13°С.
Однако такая погода продержится лишь один день: на выходных столбики термометров снова опустятся +5°С, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее синоптики рассказали, повлияет ли осенняя погода на температуру воздуха зимой.
Для решения проблемы нужно вернуть интерес инвесторов к рублю
Последние данные Банка России о долговой нагрузке россиян вызвали шок у экспертов