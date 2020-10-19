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Украинцы придумали план возвращения Крыма с помощью Белоруссии, армия Незалежной осталась без хваленой ракеты, способной якобы уничтожить Крымский мост, а эксперты оценили реальные возможности американской суперпушки. Все, чем запомнился день – в нашем дайджесте.

Политика

Киев снова придумал план, как вернуть Крым в состав страны. Помочь его осуществить должна Белоруссия. Эксперт о задумке украинцев высказался с сарказмом.

Экономика

В Незалежной готовятся к остановке транзита российского газа, но духом не падают. Украинская сторона похвалилась, что нашла управу на "Газпром".

Армия

Эксперт оценил возможности американской суперпушки и пришел к выводу, что она проиграет российским "Искандерам".

В Незалежной армия осталась без ракетных комплексов "Нептун", которые, как не раз грозила украинская сторона, способны стереть Крымский мост с лица земли. На их закупку попросту не нашлось денег.

Жизнь

Оппозиционера Алексея Навального, который приходит в себя после "отравления", за рубежом берегут как зеницу ока. СМИ опубликовали видео с суровыми немецкими телохранителями, которые всюду его сопровождают.