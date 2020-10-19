Власти Крыма обнародовали план обеспечения полуострова водой

Власти Крыма обнародовали план обеспечения полуострова водой
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Москва направляет в Республику около 50 миллиардов рублей для решения застарелой проблемы

Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма, которым предусматривается строительство и модернизация водопроводных сетей, канализационно-очистных сооружений, а также разведка запасов подземных вод и бурение скважин. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

По его словам, на реализацию программы кабмин выделил порядка 45 млрд рублей. В частности, эти средства пойдут на  строительство, реконструкцию, капремонт водопроводных сетей на полуострове, в том числе в таких городах-курортах, как Большая Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория, Керчь, Судак.

"Кроме того, предусмотрены краткосрочные мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения Симферополя и Крыма в целом по изучению и разведке запасов подземных вод, бурение скважин, строительство водовода от Бештерек-Зуйского водовода до Симферополя и другие меры в сфере обеспечения надежного водоснабжения на общую сумму порядка 5 млрд рублей", – написал во "ВКонтакте" глава Республики.

Реализация плана рассчитана до 2024 г., причем первые 400 млн руб. поступят в регион уже в нынешнем году – они будут направлены на решение проблемы потерь водоснабжения в сетях крымской столицы. Еще 250 млн руб выделены в 2020-ом на бурение скважин на водозаборах, что уже осуществляется.

В 2020-2021 годах на сокращение потерь в сетях Симферополя планируется направить 1,7 млрд руб, а на реконструкцию, ремонт и капремонт сетей в целом по Крыму – 2,3 млрд рублей.

"Дополнительные средства будут по решению президента выделены на строительство опреснительных установок", – отметил Аксенов.

Он подчеркнул, что никакие санкции и блокады не способны остановить развитие российского региона. Как решилась проблема с подачей электроэнергии, так уйдет в прошлое " "вечный вопрос" дефицита воды в Крыму.

Ранее в понедельник, 19 октября, в ходе заседания оперативного штаба по водоснабжению глава Республики принес свои извинения перед крымчанами за то, что власти не могут в ближайшее время изменить графики подачи воды населению, хоты бы в выходные дни.

Напомним, с весны 2014 г. киевский режим перекрыл Северо-Крымский канал в знак мести против выбора жителей региона, высказавшихся на референдуме за возвращение в состав России. Ситуация с водоснабжением в нынешнем году резко ухудшилась из-за малоснежной зимы и слишком знойного лета.

На днях стало известно, что запасов воды в резервуарах Севастополя хватит до Нового года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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А что с опреснительными установками?
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