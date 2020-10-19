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Некоторые хозяйки разбавляют средство для мытья посуды водой, чтобы его хватало надолго. Однако в этом случае жидкость теряет свои качества и хуже избавляется от загрязнений. Чтобы посуда блестела, а моющего хватало на более долгий срок, в него можно добавить лишь один ингредиент, который найдется почти у любой хозяйки.
Как сделать средство для мытья посуды гуще
Вдвое гуще сделает гель для посуды привычная пищевая сода. Для этого нам понадобится емкость, чтобы смешать ингредиенты, и немного кипятка.
В бутылке оставляем ровно половину геля. Затем в том же объеме наливаем в стакан воду и добавляем 3-4 ст. л. соды. Перемешиваем и вливаем раствор в емкость с гелем. Эффект появится сразу же после взбалтывания бутылки.
Сода не только сделает расход моющей жидкости экономнее, но и нейтрализует вредные вещества. Кроме того, добавление этого ингредиента помогает справляться с загрязнениями намного лучше.
С жирным налетом на кухонном гарнитуре также отлично справляется сода. Чтобы избавиться от загрязнений, ее необходимо смешать еще с двумя ингредиентами.
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