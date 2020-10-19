Очистит посуду лучше: как сделать моющее средство более густым

Очистит посуду лучше: как сделать моющее средство более густым
Фото: Simon Katzer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Количество жидкости увеличится в два раза

Некоторые хозяйки разбавляют средство для мытья посуды водой, чтобы его хватало надолго. Однако в этом случае жидкость теряет свои качества и хуже избавляется от загрязнений. Чтобы посуда блестела, а моющего хватало на более долгий срок, в него можно добавить лишь один ингредиент, который найдется почти у любой хозяйки.

Как сделать средство для мытья посуды гуще

Вдвое гуще сделает гель для посуды привычная пищевая сода. Для этого нам понадобится емкость, чтобы смешать ингредиенты, и немного кипятка.

В бутылке оставляем ровно половину геля. Затем в том же объеме наливаем в стакан воду и добавляем 3-4 ст. л. соды. Перемешиваем и вливаем раствор в емкость с гелем. Эффект появится сразу же после взбалтывания бутылки.

Сода не только сделает расход моющей жидкости экономнее, но и нейтрализует вредные вещества. Кроме того, добавление этого ингредиента помогает справляться с загрязнениями намного лучше.

С жирным налетом на кухонном гарнитуре также отлично справляется сода. Чтобы избавиться от загрязнений, ее необходимо смешать еще с двумя ингредиентами.

Карина СИРАЗОВА

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