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Посолнечное масло в РФ с конца лета выросло в цене на 35%. При этом в ФАС заявляют, что оснований для роста розничных тарифов нет.
Производители же винят в происходящем неурожай в России (которая занимает второе место в мире по экспорту подсолнечного масла), вызванный плохими погодными условиями на юге страны – весенней и летней засухой.
Урожай упал практически на 25% в сравнении с прошлогодним показателем. Как отмечают в Минсельхозе, в этом году урожайный сбор дал 13 млн тонн (против 16 млн тонн в 2019 году). До этого антирекорд был лишь в 2017 году – 10,5 млн тонн соответственно.
Как отметили в ФАС, причин для серьезного повышения розничных цен на подсолнух нет – с урожаем и дефицитом из-за сокращения производства проблемы отсутствуют, а конкуренция на рынке растительного масла сохраняет свой высокий уровень. Вопрос остается лишь в цене, сообщает РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что из-за растущей инфляции в стране могут ощутимо вырасти в цене товары массового потребления.
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