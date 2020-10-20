В кабмине выступили с инициативой оптимизировать расходы армии

Министерство финансов нашло способ сэкономить бюджетные средства. По данным СМИ, ведомство подготовило документ, который предлагает сократить штатную численность занятых на военной службе лиц на 10%.

Кроме того, планируется ликвидировать порядка ста тысяч армейских должностей, пишет издание "Известия".

Помимо этого, профильное министерство намерено повысить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии. По действующей методике офицер может отправиться на заслуженный отдых уже в 36 лет. Если будет введена новая система расчета, срок увеличится на 10 лет, отмечает телеканал "360".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что военнослужащие Минобороны, сотрудники ФСБ и других силовых ведомств могут получать две разные пенсии одновременно.

