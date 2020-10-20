Минимальную норму жилой площади на человека тоже предложили пересмотреть

В России хотят ввести новые правила предоставления субсидий на оплату ЖКХ. За основу предлагается взять МРОТ. Инициатива уже поступила премьеру Михаилу Мишустину.

Сейчас гражданам РФ полагается возмещение суммы, потраченной на коммунальные услуги, если она превышает определенную долю семейного бюджета. В каждом регионе этот показатель свой – от 22% до 15%. Однако по Конституции РФ у всех граждан должны быть равные права. Поэтому летом 2020 г. президент Владимир Путин поручил кабмину к 1 ноября подготовить новые правила предоставления жилищных субсидий. В ОНФ подхватили инициативу и разработали свои предложения.

Полностью компенсировать плату за ЖКХ рекомендовано семьям, у которых доход на одного человека ниже или равен МРОТ, сообщают "Известия" со ссылкой на письмо ОНФ в правительство. При этом предлагается поднять норму площади, за которую полагается компенсация, с нынешних 18 квадратных метров на человека до 25 кв.м.

Нововведение избавит все малоимущие семьи в стране от расходов на ЖКХ. Но на бюджет это ляжет дополнительной нагрузкой в размере 140 млрд рублей. И даже больше, поскольку из-за коронавируса многие россияне потеряли работу или их доходы снизились. По последним данным, совокупный долг граждан РФ достиг 20,6 трлн рублей – это исторический максимум.

В то же время это поможет жилищной отрасли и ресурсоснабжающим компаниям: долг россиян по коммунальным услугам растет, но ситуация изменится, если давать деньги на оплату ЖКХ будет государство.

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