Оплату ЖКХ могут отменить: кого коснутся новые правила

Оплату ЖКХ могут отменить: кого коснутся новые правила
Фото: URA.RU/TASS
Минимальную норму жилой площади на человека тоже предложили пересмотреть

В России хотят ввести новые правила предоставления субсидий на оплату ЖКХ. За основу предлагается взять МРОТ. Инициатива уже поступила премьеру Михаилу Мишустину.

Сейчас гражданам РФ полагается возмещение суммы, потраченной на коммунальные услуги, если она превышает определенную долю семейного бюджета. В каждом регионе этот показатель свой – от 22% до 15%. Однако по Конституции РФ у всех граждан должны быть равные права. Поэтому летом 2020 г. президент Владимир Путин поручил кабмину к 1 ноября подготовить новые правила предоставления жилищных субсидий. В ОНФ подхватили инициативу и разработали свои предложения.

Полностью компенсировать плату за ЖКХ рекомендовано семьям, у которых доход на одного человека ниже или равен МРОТ, сообщают "Известия" со ссылкой на письмо ОНФ в правительство. При этом предлагается поднять норму площади, за которую полагается компенсация, с нынешних 18 квадратных метров на человека до 25 кв.м.

Нововведение избавит все малоимущие семьи в стране от расходов на ЖКХ. Но на бюджет это ляжет дополнительной нагрузкой в размере 140 млрд рублей. И даже больше, поскольку из-за коронавируса многие россияне потеряли работу или их доходы снизились. По последним данным, совокупный долг граждан РФ достиг 20,6 трлн рублей – это исторический максимум. 

В то же время это поможет жилищной отрасли и ресурсоснабжающим компаниям: долг россиян по коммунальным услугам растет, но ситуация изменится, если давать деньги на оплату ЖКХ будет государство.

Ранее юрист рассказал, в каких случаях человека могут выселить из квартиры за неуплату.  

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
Ответить
какие выборы на носу?
Гость
Ответить
Не верю.
Гость
Ответить
не верю
1
новости партнеров

Откат к 1990-м: эксперт предупредил о кризисе в экономике России в 2021 году

Для решения проблемы нужно вернуть интерес инвесторов к рублю

Сатановский: России нужно прекратить отношения с Евросоюзом

Действующие власти страны не должны себя вести, как во времена Горбачева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей