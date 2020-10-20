Тесты на COVID-19 и компенсация за карантин: как мошенники наживаются на коронавирусе

Тесты на COVID-19 и компенсация за карантин: как мошенники наживаются на коронавирусе
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Соблюдение элементарных правил избавит россиян от проблем и финансовых потерь

Эпидемия коронавируса подсказала мошенникам множество новых способов выманить у граждан деньги и личные данные. По данным Генпрокуратуры, за последние полгода количество таких преступлений выросло вдвое. 

Интернет сейчас пестрит предложениям купить справку об отрицательном анализе на COVID-19. Предоставлять ее рекомендуется на работе, школе, бассейне и т.п. На самом деле это пустая трата денег. Проверяться на коронавирус нужно после возвращения из-за границы, после заболевания коронавирусом и еще в ряде случаев, но эти данные сами поступят в базу. Работодатель не имеет права требовать справку, указывается на сайте Роскачества.

К сожалению, мошенники следят за новостной повесткой очень внимательно и быстро перестраиваются под новые реалии. Весной было много писем с предложением получить компенсацию за карантин – нужно только перейти по ссылке и заполнить личные данные. Таким способом злоумышленники получали доступ к банковским счетам граждан.

Сейчас распространенным способом мошенничества в связи с коронавирусом является поддельный штраф за нарушение карантина. Чтобы не стать жертвой преступников, нужно с осторожностью относиться ко всем неожиданным предложениям получить деньги или, наоборот, заплатить их, советует глава центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. Он рекомендует:

  • не переходить по подозрительным ссылкам в письмах или СМС
  • внимательно проверять адреса сайтов, на которых требуется ввести личные и данные или что-то оплатить
  • проверять информацию в официальных источниках.

Ранее стало известно, как мошенники воспользовались переводом россиян на удаленную работу, чтобы шантажировать их.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Откат к 1990-м: эксперт предупредил о кризисе в экономике России в 2021 году

Для решения проблемы нужно вернуть интерес инвесторов к рублю

Сатановский: России нужно прекратить отношения с Евросоюзом

Действующие власти страны не должны себя вести, как во времена Горбачева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей