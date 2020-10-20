Соблюдение элементарных правил избавит россиян от проблем и финансовых потерь

Эпидемия коронавируса подсказала мошенникам множество новых способов выманить у граждан деньги и личные данные. По данным Генпрокуратуры, за последние полгода количество таких преступлений выросло вдвое.

Интернет сейчас пестрит предложениям купить справку об отрицательном анализе на COVID-19. Предоставлять ее рекомендуется на работе, школе, бассейне и т.п. На самом деле это пустая трата денег. Проверяться на коронавирус нужно после возвращения из-за границы, после заболевания коронавирусом и еще в ряде случаев, но эти данные сами поступят в базу. Работодатель не имеет права требовать справку, указывается на сайте Роскачества.

К сожалению, мошенники следят за новостной повесткой очень внимательно и быстро перестраиваются под новые реалии. Весной было много писем с предложением получить компенсацию за карантин – нужно только перейти по ссылке и заполнить личные данные. Таким способом злоумышленники получали доступ к банковским счетам граждан.

Сейчас распространенным способом мошенничества в связи с коронавирусом является поддельный штраф за нарушение карантина. Чтобы не стать жертвой преступников, нужно с осторожностью относиться ко всем неожиданным предложениям получить деньги или, наоборот, заплатить их, советует глава центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. Он рекомендует:

не переходить по подозрительным ссылкам в письмах или СМС

внимательно проверять адреса сайтов, на которых требуется ввести личные и данные или что-то оплатить

проверять информацию в официальных источниках.

Ранее стало известно, как мошенники воспользовались переводом россиян на удаленную работу, чтобы шантажировать их.