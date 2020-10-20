Курс рубля
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В 2021 г. услуги фиксированной связи в России подорожают. Большинство провайдеров уже сейчас говорят о повышении цен на 10%-20%, и лишь некоторые допускают повышение стоимости услуг на размер инфляции.
Рост платы за интернет может быть "замаскирован" – под предлогом перевода на тариф с более высокой скоростью соединения изменится и стоимость услуги для пользователя.
В связи с пандемией коронавируса спрос на домашний интернет вырос на 34%, пишут "Ведомости".
Увеличилось и использование мессенджеров. В РФ наибольшей популярностью пользуется WhatsApp, на втором месте Viber, на третьем Telegram, передает "Свободная пресса".
Совет, как защититься от мошенников в интернете, россиянам дали эксперты Роскачества.
Для решения проблемы нужно вернуть интерес инвесторов к рублю
Действующие власти страны не должны себя вести, как во времена Горбачева