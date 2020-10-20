Смешные анекдоты на 21 октября

Смешные анекдоты на 21 октября
Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Свежие шутки от "Утро.ру" поднимут настроение
  • А вы тоже заметили, что в сравнении с прошлым годом люди вокруг стали как-то значительно меньше чихать и кашлять?


  • COVID-19 распространяют девушки и женщины, ведь ни один настоящий мужчина с температурой 37,2 из дома не выйдет. 


  • Недавно общался с шестнадцатилетней девушкой и сказал, что в мое время доллар можно было купить за 65 копеек. Тогда она поинтересовалась, сколько же стоил евро. Я ей рассказал, что евро тогда вообще не было. Ох уж эти шокированные глаза...


  • Знаете, что такое страшно? Это когда смеешься с шуток про ковид, а потом твой смех резко переходит в кашель. 


  • Думаю, что вам срочно нужно стать тест на коронавирус, если вы вдруг заметили, что ваши носки перестали пахнуть после тяжелого рабочего дня.


  • Моя супруга боится только двух вещей: клоунов и умереть в бедности. Как хорошо, что теперь в ее жизни есть я, который объединил два страха в один. 


  • Человек, который не сидит в социальных сетях, вызывает сначала недоумение, потом смех и только после зависть. 


  • Постирать вещи: 45 минут.
    Повесить одежду сушиться: 8 минут.
    Убрать одежду с сушилки: 2 недели.


  • Значит, когда у жены на лице румяна, помада и тени – это нормально, а когда у мужа на лице вдруг появляется немного помады – это, все, развод... 
Юлия МИХАЙЛОВА

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