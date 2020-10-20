Смешные анекдоты на 21 октября

А вы тоже заметили, что в сравнении с прошлым годом люди вокруг стали как-то значительно меньше чихать и кашлять?
COVID-19 распространяют девушки и женщины, ведь ни один настоящий мужчина с температурой 37,2 из дома не выйдет.
Недавно общался с шестнадцатилетней девушкой и сказал, что в мое время доллар можно было купить за 65 копеек. Тогда она поинтересовалась, сколько же стоил евро. Я ей рассказал, что евро тогда вообще не было. Ох уж эти шокированные глаза...
Знаете, что такое страшно? Это когда смеешься с шуток про ковид, а потом твой смех резко переходит в кашель.
Думаю, что вам срочно нужно стать тест на коронавирус, если вы вдруг заметили, что ваши носки перестали пахнуть после тяжелого рабочего дня.
Моя супруга боится только двух вещей: клоунов и умереть в бедности. Как хорошо, что теперь в ее жизни есть я, который объединил два страха в один.
Человек, который не сидит в социальных сетях, вызывает сначала недоумение, потом смех и только после зависть.
Постирать вещи: 45 минут. Повесить одежду сушиться: 8 минут. Убрать одежду с сушилки: 2 недели.
Значит, когда у жены на лице румяна, помада и тени – это нормально, а когда у мужа на лице вдруг появляется немного помады – это, все, развод...