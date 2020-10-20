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Сегодня проходит суд по пересмотру приговора Михаилу Ефремову. Жалобы рассматривает Мосгорсуд. Напомним, Ефремова после смертельной аварии в центре Москвы осудили на восемь лет.
Во время суда выяснилось, что адвокаты скандально известного актера принесли с собой огромную сумму. 2 миллиона 400 тысяч рублей. И предложили каждому из троих потерпевших заплатить по 800 тысяч. Об этом пишет телеграм-канал LIFE SHOT. Показать всем чемодан денег обещали в перерыве.
Кстати, адвокаты у Ефремова новые. Их целых три: Роман Филиппов, Владимир Васильев, Пётр Хархорин.
Напомним, апелляцию подала защита Ефремова – артист раскаивается и просит смягчить приговор. Также обжаловала приговор компания, которой принадлежало авто, где был Захаров в момент аварии. Гражданская жена погибшего тоже недовольна решением суда – ее не признали потерпевшей. Претензии предъявили и родственники. Их не устроила сумма компенсации.
Страшная авария, в которой погиб Сергей Захаров, случилась в центре Москвы в начале лета – 8 июня.
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