Разберемся на месте: адвокаты Ефремова принесли на суд почти 2,5 миллиона рублей

продолжениеЗаседание суда по делу Ефремова перенесено
Каждому из потерпевших предложили прямо сейчас заплатить по 800 тысяч

Сегодня проходит суд по пересмотру приговора Михаилу Ефремову. Жалобы рассматривает Мосгорсуд. Напомним, Ефремова после смертельной аварии в центре Москвы осудили на восемь лет.

Во время суда выяснилось, что адвокаты скандально известного актера принесли с собой огромную сумму. 2 миллиона 400 тысяч рублей. И предложили каждому из троих потерпевших заплатить по 800 тысяч. Об этом пишет телеграм-канал LIFE SHOT. Показать всем чемодан денег обещали в перерыве.

Кстати, адвокаты у Ефремова новые. Их целых три: Роман Филиппов, Владимир Васильев, Пётр Хархорин.

Напомним, апелляцию подала защита Ефремова – артист раскаивается и просит смягчить приговор. Также обжаловала приговор компания, которой принадлежало авто, где был Захаров в момент аварии. Гражданская жена погибшего тоже недовольна решением суда – ее не признали потерпевшей. Претензии предъявили и родственники. Их не устроила сумма компенсации.

Страшная авария, в которой погиб Сергей Захаров, случилась в центре Москвы в начале лета – 8 июня.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость
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Интересно, каким боком тут компания, которой принадлежало авто? Максимум, что она может - претендовать на возмещение ущерба за машину.
Гость
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Вот и пришло время "отмазаться" баблом ....
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