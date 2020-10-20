Слушание состоится 22 октября

Рассмотрение апелляционной жалобы по делу Михаила Ефремова отложено. Об этом стало известно во вторник, 20 октября. Процесс возобновится 22 октября.

По данным телеграм-канала Mash, во вторник защита актера предоставила положительную характеристику Ефремова из СИЗО, расписку старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова о получении компенсации в полном размере, а также обращение деятелей культуры. Суд приобщил представленные документы к делу.

Ефремов был признан судом виновным в смертельном ДТП и приговорен к 8 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что родственники погибшего в аварии Захарова изменили сумму иска к Ефремову.