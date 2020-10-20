Заседание суда по делу Ефремова перенесено

продолжениеВот это поворот: Ефремов стал авторитетом в СИЗО
Слушание состоится 22 октября

Рассмотрение апелляционной жалобы по делу Михаила Ефремова отложено. Об этом стало известно во вторник, 20 октября. Процесс возобновится 22 октября.

По данным телеграм-канала Mash, во вторник защита актера предоставила положительную характеристику Ефремова из СИЗО, расписку старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова о получении компенсации в полном размере, а также обращение деятелей культуры. Суд приобщил представленные документы к делу. 

Ефремов был признан судом виновным в смертельном ДТП и приговорен к 8 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что родственники погибшего в аварии Захарова изменили сумму иска к Ефремову.

Фоторепортаж
Странное обращение к Путину и смертельное ДТП: самые громкие скандалы вокруг Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: vlad_zhen/Instagram/www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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