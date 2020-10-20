Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Доллар по 85 рублей: стоимость валюты взлетит при одном условии
Рассмотрение апелляционной жалобы по делу Михаила Ефремова отложено. Об этом стало известно во вторник, 20 октября. Процесс возобновится 22 октября.
По данным телеграм-канала Mash, во вторник защита актера предоставила положительную характеристику Ефремова из СИЗО, расписку старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова о получении компенсации в полном размере, а также обращение деятелей культуры. Суд приобщил представленные документы к делу.
Ефремов был признан судом виновным в смертельном ДТП и приговорен к 8 годам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что родственники погибшего в аварии Захарова изменили сумму иска к Ефремову.
Для решения проблемы нужно вернуть интерес инвесторов к рублю
Действующие власти страны не должны себя вести, как во времена Горбачева