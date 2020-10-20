Народные методы от опытных хозяек - в нашей подборке

Тараканы – одни из самых живучих насекомых. К сожалению, если они появляются в квартире, избавиться от них будет не так-то просто. Однако есть проверенные временем способы, благодаря которым насекомые покинут ваше жилище.

Причины появления тараканов

Как правило, их сразу несколько. Отсутствие регулярной уборки, оставленная в раковине грязная посуда, повышенная влажность в ванной, хранение мусора влияет на появление тараканов в доме. Иногда вредители заводятся у соседей, тогда даже стерильная чистота не решит проблему.

Как избавиться от тараканов

Пожалуй, самый эффективный способ – это вымораживание. Такой метод не требует никаких финансовых затрат. Просто охладите помещение до -5 градусов на сутки. Уже через 8-10 часов насекомые и их яйца начнут гибнуть из-за слишком низкой температуры. Очень важно при таком способе отключить батареи.

Используйте нашатырный спирт во время мытья полов. Либо разложите корки от цитрусовых возле мест, где скапливается больше всего насекомых.

Также тараканов можно поймать на липкие ленты. Либо положите в банку кусочек свежего мяса, а края смажьте маслом. Попавшие внутрь насекомые уже не смогут вылезти.

Отлично устраняет вредителей порошок борной кислоты. Подмешайте его в еду и оставьте на полу. Борная кислота мгновенно убьет тараканов.

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