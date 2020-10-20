Порошенко застукали вместе с Тимошенко

Порошенко застукали вместе с Тимошенко
Петр Порошенко. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине прогнозируют войну с Россией после победы Байдена на выборах
Пару засняли в самолете

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко попал на видеозапись вместе с главой фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Политики переговаривались между собой в самолете.

Как отмечает источник, встреча Порошенко с Тимошенко оказалась случайной. Экс-премьер Украины летела вместе с бывшим президентом Незалежной на самом обычном пассажирском самолете эконом-класса рейсом из Львова в Киев. Пассажиры рассказали, что после того, как самолет благополучно приземлился в столице Незалежной, Порошенко отправился вместе с остальными прибывшими в общий автобус, который довез всех до терминала.

Стоит отметить, что на опубликованной видеозаписи бывший глава Украины стоит перед собеседницей в защитной маске, в то время как последняя решила пренебречь средствами индивидуальной защиты, сообщает "Украина 24\7". 

О целях поездки обоих политиков не известно. Как уточняет "Украина.ру", 25 октября в Незалежной пройдут региональные выборы – вполне вероятно, что перед днем голосования оба лидера активно посещают украинские регионы, и как раз возвращались из Львова после одной из таких рабочих поездок.

Стоит отметить, что оба политика успели переболеть коронавирусной инфекцией. Так, в августе Юлия Тимошенко была госпитализирована в тяжелом состоянии. В больнице ее подключили к аппарату ИВЛ. Порошенко же подхватил инфекцию в октябре – состояния главы "Европейской солидарности" в один момент настолько ухудшилось, что у него загустела кровь.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Индексация пенсий в 2021 году будет "компромиссной" - экономист

На полный пересчет пособий в стране нет денег

Сатановский: России нужно прекратить отношения с Евросоюзом

Действующие власти страны не должны себя вести, как во времена Горбачева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей