Пару засняли в самолете

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко попал на видеозапись вместе с главой фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Политики переговаривались между собой в самолете.

Как отмечает источник, встреча Порошенко с Тимошенко оказалась случайной. Экс-премьер Украины летела вместе с бывшим президентом Незалежной на самом обычном пассажирском самолете эконом-класса рейсом из Львова в Киев. Пассажиры рассказали, что после того, как самолет благополучно приземлился в столице Незалежной, Порошенко отправился вместе с остальными прибывшими в общий автобус, который довез всех до терминала.

Стоит отметить, что на опубликованной видеозаписи бывший глава Украины стоит перед собеседницей в защитной маске, в то время как последняя решила пренебречь средствами индивидуальной защиты, сообщает "Украина 24\7".

О целях поездки обоих политиков не известно. Как уточняет "Украина.ру", 25 октября в Незалежной пройдут региональные выборы – вполне вероятно, что перед днем голосования оба лидера активно посещают украинские регионы, и как раз возвращались из Львова после одной из таких рабочих поездок.

Стоит отметить, что оба политика успели переболеть коронавирусной инфекцией. Так, в августе Юлия Тимошенко была госпитализирована в тяжелом состоянии. В больнице ее подключили к аппарату ИВЛ. Порошенко же подхватил инфекцию в октябре – состояния главы "Европейской солидарности" в один момент настолько ухудшилось, что у него загустела кровь.