"Лучше бы свой мозг искал": Зеленского высмеял народ после заявления о возвращении Крыма

"Лучше бы свой мозг искал": Зеленского высмеял народ после заявления о возвращении Крыма
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
План украинского президента пользователям Сети показался сомнительным

Очередное заявление Владимира Зеленского о Крыме не все восприняли всерьез. Пользователи Сети подняли президента на смех, посчитав его слова абсурдными.

Сегодня лидер Украины выступил в Верховной Раде, где сообщил, что его ключевые задачи - "мир в Донбассе и деоккупация Крыма". При этом Зеленский подчеркнул, что те, кто "сдал" полуостров без боя, должны нести ответственность.

"Не получится! Хрущев уже давно умер!"

– пошутили в комментариях в "Твиттер", напомнив о том, что именно Никита Хрущев принял решение передать полуостров Украинской ССР.

В соцсетях также отметили, что Крым уже несколько лет находится в составе России, и его население не намерено это менять:

"Популизм, не более. Крым – это Россия, жители полуострова свой выбор уже сделали".

Некоторые комментаторы подчеркнули, что методы украинского президента им кажутся сомнительными, а цели – недосягаемыми:

"Мужик сказал – мужик сделал? Владимир Зеленский: не верну Крым – уйду с поста президента", "Он лучше бы искал свой мозг, раскиданный по разным территориям, а то поздно будет".

На заявление Зеленского о сооружении военных баз в акватории Черного моря отреагировали в Кремле.

Карина СИРАЗОВА

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