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Очередное заявление Владимира Зеленского о Крыме не все восприняли всерьез. Пользователи Сети подняли президента на смех, посчитав его слова абсурдными.
Сегодня лидер Украины выступил в Верховной Раде, где сообщил, что его ключевые задачи - "мир в Донбассе и деоккупация Крыма". При этом Зеленский подчеркнул, что те, кто "сдал" полуостров без боя, должны нести ответственность.
"Не получится! Хрущев уже давно умер!"
– пошутили в комментариях в "Твиттер", напомнив о том, что именно Никита Хрущев принял решение передать полуостров Украинской ССР.
В соцсетях также отметили, что Крым уже несколько лет находится в составе России, и его население не намерено это менять:
"Популизм, не более. Крым – это Россия, жители полуострова свой выбор уже сделали".
«Мы ищем новые действенные инструменты для возвращения наших территорий», — сказал Зеленский.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) October 20, 2020
Надо в два раза больше бомб на Донбасс сбрасывать. Продолжать перекрывать воду в Крым. Русский язык запретить даже дома. Оставшиеся памятники Жукову уничтожить.
Очень действенно.
Некоторые комментаторы подчеркнули, что методы украинского президента им кажутся сомнительными, а цели – недосягаемыми:
"Мужик сказал – мужик сделал? Владимир Зеленский: не верну Крым – уйду с поста президента", "Он лучше бы искал свой мозг, раскиданный по разным территориям, а то поздно будет".
На заявление Зеленского о сооружении военных баз в акватории Черного моря отреагировали в Кремле.
На полный пересчет пособий в стране нет денег
Действующие власти страны не должны себя вести, как во времена Горбачева