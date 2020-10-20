План украинского президента пользователям Сети показался сомнительным

Очередное заявление Владимира Зеленского о Крыме не все восприняли всерьез. Пользователи Сети подняли президента на смех, посчитав его слова абсурдными.

Сегодня лидер Украины выступил в Верховной Раде, где сообщил, что его ключевые задачи - "мир в Донбассе и деоккупация Крыма". При этом Зеленский подчеркнул, что те, кто "сдал" полуостров без боя, должны нести ответственность.

"Не получится! Хрущев уже давно умер!"

– пошутили в комментариях в "Твиттер", напомнив о том, что именно Никита Хрущев принял решение передать полуостров Украинской ССР.

В соцсетях также отметили, что Крым уже несколько лет находится в составе России, и его население не намерено это менять:

"Популизм, не более. Крым – это Россия, жители полуострова свой выбор уже сделали".

«Мы ищем новые действенные инструменты для возвращения наших территорий», — сказал Зеленский.

Надо в два раза больше бомб на Донбасс сбрасывать. Продолжать перекрывать воду в Крым. Русский язык запретить даже дома. Оставшиеся памятники Жукову уничтожить.

Очень действенно. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) October 20, 2020

Некоторые комментаторы подчеркнули, что методы украинского президента им кажутся сомнительными, а цели – недосягаемыми:

"Мужик сказал – мужик сделал? Владимир Зеленский: не верну Крым – уйду с поста президента", "Он лучше бы искал свой мозг, раскиданный по разным территориям, а то поздно будет".

На заявление Зеленского о сооружении военных баз в акватории Черного моря отреагировали в Кремле.