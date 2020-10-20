Приезжих, готовых работать на низкооплачиваемых должностях, нет, местные на такие вакансии не идут

Российские предприятия и сфера услуг испытывают дефицит рабочих рук. Из-за введенных ограничений по COVID-19 в РФ не могут приехать граждане ближнего зарубежья. Как результат – множество свободных вакансий, которые не хотят занимать местные жители.

По подсчетам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), глобальный поток мигрантов в 2020 г. уменьшился вдвое. В России аналогичная ситуация, подтвердила доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. По ее данным, в РФ на миграционный учет встало 6,7 млн человек. Это вдвое меньше, чем было год назад, передает "Правда.ру".

В итоге образовался дефицит рабочих рук, особенно мало желающих выполнять низкоквалифицированную и низкооплачиваемую работу. Например, в Москве количество мигрантов с весны сократилось на 40%, сообщил мэр Сергей Собянин. Некому работать грузчиками, дворниками, строителями. Те, кто есть, повысили требования по зарплате, рассказала руководитель портала трудоустройству иностранцев Migranto.ru Светлана Саламова.

"Если раньше можно было дворника нанять за те же 25-26 тыс. руб., то сейчас даже за 40 тыс. руб. очень тяжело найти людей",

-приводит ее слова "Коммерсант".

Москвичи на такую работу не идут. Правда, жители из других российских регионов приезжают. "Тамбов подтягивается, Самара", – рассказала директор "Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ" Вера Москвина.

Но с дворниками вопрос решить проще, чем со строителями – там неопытного человека нужно сначала обучить. Поэтому строительные компании в ожидании, когда вернутся профессиональные бетонщики и каменщики, вынуждены сбавлять темпы работ. Это негативно отразится на общих экономических показателях, делают вывод эксперты.

Ранее сообщалось, что в Россию рвутся приехать украинцы, оказавшиеся дома без работы из-за коронавируса.