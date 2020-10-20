Конкурсанты ArtMasters покажут свои постановки на сцене Большого театра

Конкурсанты ArtMasters покажут свои постановки на сцене Большого театра
Фото: пресс-служба
Жюри выбрало три номера, которые будут представлены на закрытии мероприятия

Творческий конкурс ArtMasters прошел в Москве. Участники показали жюри фрагменты со своей театральной программой.

В финале конкурса выступал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, возглавляющий наблюдательный совет мероприятия.

По словам чиновника, конкурсанты продемонстрировали высочайший профессионализм – все выступавшие показали свой высокий уровень подготовки, позволив друг другу обменяться полученным опытом.

Всего судьи отобрали три номера, которые вошли в церемонию закрытия конкурса на сцене Большого театра –  "Сказка о Рыбаке и Рыбке", "Три сестры" и фрагмент попурри из дрампроизведений "Летящие". Одну из отобранных программ покажут зрителям на сцене "Школы драматического искусства".

В судейском составе оказались прославленные деятели искусства, включая главу "Школы драматического искусства" Ольгу Соколову, ректора ГИТИСа Григория Заславского и многих остальных.

Церемония с присуждением наград будет объединена вместе с гала-концертом, который состоится 21 октября на сцене Большого театра. В этот же день состоится открытие фестиваля Таврида АРТ Moscow" – он будет проходить до 26 октября.

Конкурс ArtMasters проходит при содействии Фонда президентских грантов, Минобрнауки, Минкульта и Минпросвещения РФ, а также правительства Москвы.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Индексация пенсий в 2021 году будет "компромиссной" - экономист

На полный пересчет пособий в стране нет денег

Сатановский: России нужно прекратить отношения с Евросоюзом

Действующие власти страны не должны себя вести, как во времена Горбачева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей