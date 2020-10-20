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Творческий конкурс ArtMasters прошел в Москве. Участники показали жюри фрагменты со своей театральной программой.
В финале конкурса выступал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, возглавляющий наблюдательный совет мероприятия.
По словам чиновника, конкурсанты продемонстрировали высочайший профессионализм – все выступавшие показали свой высокий уровень подготовки, позволив друг другу обменяться полученным опытом.
Всего судьи отобрали три номера, которые вошли в церемонию закрытия конкурса на сцене Большого театра – "Сказка о Рыбаке и Рыбке", "Три сестры" и фрагмент попурри из дрампроизведений "Летящие". Одну из отобранных программ покажут зрителям на сцене "Школы драматического искусства".
В судейском составе оказались прославленные деятели искусства, включая главу "Школы драматического искусства" Ольгу Соколову, ректора ГИТИСа Григория Заславского и многих остальных.
Церемония с присуждением наград будет объединена вместе с гала-концертом, который состоится 21 октября на сцене Большого театра. В этот же день состоится открытие фестиваля Таврида АРТ Moscow" – он будет проходить до 26 октября.
Конкурс ArtMasters проходит при содействии Фонда президентских грантов, Минобрнауки, Минкульта и Минпросвещения РФ, а также правительства Москвы.
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